Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял генерального директора японской корпорации Marubeni

Во второй половине дня 14 июля в здании Правительства Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял Масаюки Омото, генерального директора японской корпорации Marubeni, находящегося с визитом и рабочими переговорами во Вьетнаме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял гендиректора японской корпорации Marubeni. Фото: ВИА  
На встрече Масаюки Омото отметил, что Вьетнам является стратегически важным рынком, и Marubeni намерена продолжать вносить вклад в развитие страны. В ближайшее время корпорация планирует расширить свою деятельность во Вьетнаме с акцентом на инвестиции высокого качества и подготовку кадров. Среди ключевых проектов — газовая электростанция Омон II, проект СПГ-электростанции в Куангнине, ветряные и солнечные электростанции, индустриальный парк Amata в Халонге, строительство предприятий по переработке товаров на экспорт, а также проекты умных городов в Ханое и Хошимине.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поприветствовал планы корпорации по расширению инвестиций в стране, подтвердив, что Правительство Вьетнама всегда будет создавать благоприятные условия для эффективной и устойчивой деятельности иностранных компаний, в том числе японских, на основе духа «гармония интересов — разделение рисков».

Глава Правительства предложил Marubeni продолжать рассматривать Вьетнам как стратегическую базу для долгосрочных инвестиций в духе «видеть далеко, мыслить глубоко, действовать масштабно», особенно в таких сферах, как энергетика (газовая, оффшорная ветроэнергетика), искусственный интеллект, большие данные для поддержки ВВП и экспорта электроэнергии в страны АСЕАН.

Премьер-министр также предложил корпорации сотрудничать с угольно-минеральной группой Vinacomin в области торговли и экспорта угля в Японию, а также в сфере производства сельскохозяйственных культур и пород животных, создания брендов, переработки и экспорта ключевых сельхозпродуктов Вьетнама, таких как кофе, рис и высококачественные продукты питания. Кроме того, он пригласил Marubeni инвестировать в развитие промышленных зон и открыть заводы по производству лапши быстрого приготовления, моти и фармацевтической продукции для внутреннего рынка и экспорта.

Он призвал корпорацию поддерживать вьетнамские компании в интеграции в глобальную цепочку поставок, обучении кадров, а также в сотрудничестве в области науки, технологий и цифровой трансформации.

Корпорация Marubeni инвестирует во Вьетнам уже 80 лет, при этом её официальное представительство было открыто в 1991 году. В настоящее время на предприятиях Marubeni во Вьетнаме работают около 7 500 вьетнамских сотрудников, а совокупный ежегодный доход составляет примерно 3 миллиарда долларов США.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Комплекс памятников и ландшафтов Йенты - Виньнгием - Коншон - Киепбак

Комплекс памятников и ландшафтов Йенты - Виньнгием - Коншон - Киепбак

Комплекс памятников и дландшафтов Йенты – Виньнгием – Коншон – Киепбак во Вьетнаме официально внесён в список объектов культурного наследия человечества на 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая недавно состоялась во Франции. Это девятый объект Всемирного наследия Вьетнама, признанный ЮНЕСКО, а также второй межпровинциальный объект после залива Халонг и архипелага Катба (расположенных на территории провинции Куангнинь и города Хайфонг).
ПОДРОБНЕЕ

Top