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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял генерального директора японской корпорации Marubeni
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поприветствовал планы корпорации по расширению инвестиций в стране, подтвердив, что Правительство Вьетнама всегда будет создавать благоприятные условия для эффективной и устойчивой деятельности иностранных компаний, в том числе японских, на основе духа «гармония интересов — разделение рисков».
Глава Правительства предложил Marubeni продолжать рассматривать Вьетнам как стратегическую базу для долгосрочных инвестиций в духе «видеть далеко, мыслить глубоко, действовать масштабно», особенно в таких сферах, как энергетика (газовая, оффшорная ветроэнергетика), искусственный интеллект, большие данные для поддержки ВВП и экспорта электроэнергии в страны АСЕАН.
Премьер-министр также предложил корпорации сотрудничать с угольно-минеральной группой Vinacomin в области торговли и экспорта угля в Японию, а также в сфере производства сельскохозяйственных культур и пород животных, создания брендов, переработки и экспорта ключевых сельхозпродуктов Вьетнама, таких как кофе, рис и высококачественные продукты питания. Кроме того, он пригласил Marubeni инвестировать в развитие промышленных зон и открыть заводы по производству лапши быстрого приготовления, моти и фармацевтической продукции для внутреннего рынка и экспорта.
Он призвал корпорацию поддерживать вьетнамские компании в интеграции в глобальную цепочку поставок, обучении кадров, а также в сотрудничестве в области науки, технологий и цифровой трансформации.
Корпорация Marubeni инвестирует во Вьетнам уже 80 лет, при этом её официальное представительство было открыто в 1991 году. В настоящее время на предприятиях Marubeni во Вьетнаме работают около 7 500 вьетнамских сотрудников, а совокупный ежегодный доход составляет примерно 3 миллиарда долларов США.