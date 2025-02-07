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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Генерального директора ФАО Цюй Дунъюя
Глава правительства воспользовался случаем, чтобы выразить благодарность ФАО за пакет экстренной помощи на сумму 1,9 млн долларов США, который помог вьетнамскому народу восстановиться после тайфуна Яги в сентябре 2024 года. Он верит, что двустороннее сотрудничество будет и дальше развиваться.
Премьер-министр отметил, что Вьетнам продолжает активно участвовать в глобальных инициативах по обеспечению продовольственной безопасности и достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Страна также внесла значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, особенно за счет увеличения экспорта риса в то время, когда некоторые страны ограничили торговлю рисом из-за сбоев в цепочке поставок.
В целях укрепления сотрудничества двух сторон премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал ФАО оказать дальнейшую поддержку Вьетнаму в реструктуризации сельскохозяйственного сектора в направлении повышения добавленной стоимости, зеленого роста, устойчивости, интеллектуального развития, устойчивости к изменению климата и цифровой трансформации. Он также призвал организацию оказать дополнительную помощь в индустриализации сельских районов, урбанизации и цифровой трансформации.
Вьетнам будет сотрудничать с ФАО в рамках празднования 80-летия организации в этом году и программ международного сотрудничества, а также делиться опытом с африканскими странами в области землепользования и сокращения бедности, подтвердил премьер-министр.
Цюй Дунъюй высоко оценил достижения Вьетнама в области развития, сокращения бедности, повышения уровня жизни населения и роста сельского хозяйства, в частности, успешную реализацию программы «Одна община - один продукт» (OCOP) и экспорт сельскохозяйственной продукции, особенно риса и фруктов.
Он выразил уверенность в том, что Вьетнам будет продолжать активно развиваться, особенно в 2025 году, и в ближайшие годы может удвоить объем ВВП, став страной с высоким уровнем дохода и обеспечив своему народу все более благополучную и счастливую жизнь.
Подтверждая, что Вьетнам является образцом с ценными достижениями и уроками, которыми восхищаются многие страны и которые они хотели бы перенять, Цюй Дунъюй сказал, что ФАО последовательно поддерживает инициативы Вьетнама в области устойчивого, экологически чистого сельского хозяйства, такие как программа посева 1 миллиона гектаров высококачественного риса с низким уровнем выбросов.
По его мнению, несмотря на ограниченный земельный фонд, Вьетнам находится в историческом положении с уникальными условиями, которых нет ни у одной другой страны, что позволяет позволяет проводить трансформацию в устойчивые, инклюзивные, более эффективные и устойчивые системы сельского хозяйства и продовольствия, особенно с учетом того, что вьетнамские фермеры относительно молоды и поддерживаются государственными инвестициями.
Генеральный директор ФАО призвал страну продолжать укреплять сотрудничество с организацией, в частности, играть ключевую роль в успешной реализации программ трехстороннего сотрудничества между ФАО, Вьетнамом и африканскими странами, а также сотрудничества Юг-Юг, чтобы внести вклад в устойчивое развитие сельского хозяйства и преобразование продовольственной системы во всем мире.