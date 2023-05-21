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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Генерального директора МВФ, Генерального секретаря ОЭСР
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил МВФ продолжать консультировать правительство Вьетнама по вопросам политики в области управления экономикой, совершенствования фискальных и денежно-кредитных инструментов и политики, а также реструктуризации финансово-банковской системы. Премьер-министр информировал об успехах Вьетнама во многих областях, свидетельствами которых выражается стабильностью финансового рынка, улучшением позиции национального бренда, самым быстрым темпом роста - 431 миллиарда долларов США в 2022 году, поднятием страны на 12 позиций в Докладе о мировом счастье за 2023 год.
Со своей стороны, генеральный директор МВФ Кристалина Георгиева выразила удовлетворение положительными результатами вьетнамской экономики; оценила Вьетнам как яркую звезду на мировом экономическом небосклоне со стабильной экономикой и положительными темпами роста в контексте сильных колебаний мировой экономики, многих рисков и тяжелых последствий пандемии COVID-19.
Кристалина Георгиева высоко оценила политику Вьетнама в области социально-экономического управления, своевременного сдерживания эпидемии COVID-19, быстрого перехода к открытию экономики. Она сказала, что реализация правительством надежной, активной, гибкой, своевременной и эффективной денежно-кредитной политики очень уместна, помогая Вьетнаму поддерживать темпы роста в недавних сложных условиях.
Генеральный директор МВФ прогнозирует, что экономика Вьетнама будет расти в два раза быстрее, чем глобальные темпы экономического роста, и МВФ надеется консультировать по процентным ставкам, денежно-кредитной политике и повышению автономности вьетнамской экономики в ответ на глобальный экономический кризис. Кристалина Георгиева подтвердила, что МВФ и она лично решительно поддерживают и будут сопровождать Вьетнам в процессе развития.
*В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Генерального секретаря ОЭСР Матиаса Корманна. На встрече Фам Минь Тьинь высоко оценил хорошие отношения сотрудничества между Вьетнамом и ОЭСР, особенно успех министерской конференции Программы Юго-Восточной Азии в октябре 2022 года в Ханое, поблагодарив за техническую помощь и политические рекомендации ОЭСР для Вьетнама.
Премьер-министр предложил обеим сторонам продолжать развивать сотрудничество, в ближайшем будущем хорошо подготовиться к Министерской конференции Программы Юго-Восточной Азии в 2023 году, надеясь, что ОЭСР создаст благоприятные условия для работы вьетнамских координаторов в Секретариате.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам является развивающейся страной с переходной экономикой с большой открытостью, поэтому его способность противостоять внешним потрясениям все еще ограничена, в связи с чем он надеялся, что ОЭСР поможет стране развертывать новые области развития, включая проблему глобального минимального налога, энергетической безопасности, продовольственной безопасности, изменения климата, экономики знаний, экономики замкнутого цикла...
Генеральный секретарь ОЭСР поздравил Вьетнам с достижениями в области экономических реформ и преобразований и поблагодарил Вьетнам за его позитивный вклад и ключевую роль в Региональной программе для Юго-Восточной Азии. Генеральный секретарь выразил свое впечатление о международной роли Вьетнама, выраженной в приглашении принять участие в расширенном саммите G7, а также в предстоящей встрече Совета министров ОЭСР в июне 2023 года.
Генеральный секретарь ОЭСР пообещал продолжать развивать обмены и сотрудничество с Вьетнамом, поддерживая восстановление и развитие экономики Вьетнама, особенно в областях, представляющих интерес для Вьетнама, включая разработку соответствующей инвестиционной политики. Матиас Корманн надеялся, что Вьетнам присоединится к инициативе Форума по методам сокращения выбросов углерода (IFCMA), чтобы внести свой вклад в разработку стандартного целостного подхода к сокращению выбросов углерода на глобальном уровне.