Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял генерального директора корпорации Adidas

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял генерального директора Adidas Каспера Рорстеда. Фото: Зыонг Жанг/ВИА





Глава вьетнамского Правительства выразил удовлетворение развитием дружественного и многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Федеративной Республикой Германия (ФРГ), особенно в экономической сфере. Соответственно, ФРГ является крупнейшим рынком Вьетнама в Европе, седьмым по величине экспортным рынком Вьетнама в мире и важными воротами для выхода вьетнамских товаров на другие европейские рынки. Вьетнам также является крупнейшим торговым партнером Германии в Юго-Восточной Азии. В эти результаты имеют очень положительный вклад Adidas.Премьер-министр поздравил Adidas с очень положительными бизнес-результатами в 2022 году. Вьетнам по-прежнему является стратегически важным местом и самым важным источником поставок для Adidas.Фам Минь Тьинь заявил, что правительство Вьетнама и лично премьер-министр всегда уделяют внимание созданию благоприятных условий для поддержания, расширения и развития Adidas во Вьетнаме в духе «гармонизация преимуществ, разделение рисков», тем самым способствуя общей деятельности корпорации, а также социально-экономическому развитию Вьетнама, сотрудничеству между Вьетнамом и Германией.Со своей стороны глава Adidas поздравил и выразил восхищение достижениями Вьетнама в профилактике и борьбе с COVID-19, а также в социально-экономическом восстановлении и развитии. Он сказал, что в ближайшее время Adidas продолжит расширять производство, бизнес, увеличивать масштабы производства, создавать больше рабочих мест для многих работников, чтобы Вьетнам стал крупным производственным центром Adidas. Он также предложил правительству Вьетнама создать условия для более активного участия Adidas в подготовке кадров для Вьетнама.Премьер-министр Фам Минь Тьинь согласился с планом Adidas по расширению производства и бизнеса, а также по участию в обучении человеческих ресурсов для Вьетнама. Премьер-министр предложил Корпорации продолжать расширять производство во Вьетнаме, и в то же время поддерживать и создавать условия для большего участия вьетнамских предприятий в важных этапах глобальной цепочки поставок Adidas. Премьер-министр надеется, что Adidas будет лоббировать в парламентах стран-членов ЕС скорейшую ратификацию Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA).Генеральный директор корпорации Adidas выразил уверенность в хороших отношениях сотрудничества между Вьетнамом и ФРГ в целом, включая с Adidas. Он обещает лично приложить усилия для реализации и мобилизации заинтересованных сторон для реализации предложений премьер-министра Фам Минь Тьиня.