Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял генерального директора Всемирного банка и представителей деловых кругов США

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает г-на Марка Аллена, директора по стратегии корпорации Boeing. (Фото: ВИА)

На встрече с руководителем ВБ премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Вьетнаму и ВБ сосредоточить свое сотрудничество на переходе к энергетике и цифровой трансформации; гигантских проектах транспортной инфраструктуры, таких как скоростные автомагистрали и прибрежные дороги, проектах по борьбе с изменением климата в дельте Меконга и центральных регионах, сокращении бедности; и повышении потенциала здравоохранения.

Он сказал, что Вьетнам скоро будет работать с ВБ в стране для реализации конкретных проектов, и Вьетнам поддержит ВБ в реализации экспериментальной политики для обеспечения максимальной эффективности кредитов. Премьер-министр также предложил сторонам продолжить упрощение процедур и предотвращение коррупции при реализации проектов.

Генеральный директор ВБ Аксель заявил, что банк хочет активизировать сотрудничество с Вьетнамом в процессе восстановления и развития после пандемии, особенно в контексте того, что глобальное восстановление сталкивается с трудностями из-за напряженности и конфликтов в некоторых областях, роста цен на материалы и роста инфляции во многих странах, в то время как национальные ресурсы сократились во время профилактики и борьбы с пандемией.

Подчеркнув точку зрения многостороннего сотрудничества для решения проблем, он сказал, что Вьетнаму необходимо найти баланс между огромным спросом на энергию для развития и требованиями устойчивого развития.

Соглашаясь с премьер-министром в отношении областей сотрудничества, он подтвердил, что Всемирный банк придает большое значение поддержке Вьетнама в процессе превращения страны в страну с уровнем дохода выше среднего и достижения более высоких ступеней в производственной ценности.

Принимая Марка Аллена, директора по стратегии и вице-президента по стратегии и корпоративному развитию компании Boeing, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что в будущем Вьетнам сосредоточится на активном развитии авиационного сектора, и Boeing может участвовать в развитии авиационной экосистемы Вьетнама.

Глава правительства высоко оценил сотрудничество и поддержку со стороны Boeing, выразил поддержку плану компании по расширению мощностей во Вьетнаме для поставок топлива и поиска возможностей сотрудничества в области технологий.

Он предложил компании открыть центры технического обслуживания во Вьетнаме, иметь долгосрочную политику сотрудничества, а также предоставить конкретные льготные политики, чтобы помочь вьетнамским предприятиям преодолеть это трудное время и внести важный вклад в развитие сотрудничества между Вьетнамом и США.

Позже в тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь принял руководителей Asia Group, Blackstone, GenX и AES, которые выразили заинтересованность в проектах перехода к энергетике во Вьетнаме и в инвестициях для поддержки Вьетнама в реализации его целей COP26 по борьбе с изменением климата.

Премьер-министр приветствовал их предложения по энергетическому переходу и проинформировал их о ряде вопросов, касающихся направлений развития энергетики Вьетнама и планирования электроэнергетики. Он попросил их сосредоточить исследования и инвестиции на энергии ветра, солнечной энергии и энергии приливов, которые являются источниками энергии с огромным потенциалом во Вьетнаме.



