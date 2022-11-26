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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял вице-премьера, министра обороны Австралии

Утром 25 ноября в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял вице-премьера, министра обороны Австралии Ричарда Дональда Марлеса, находящегося с визитом во Вьетнаме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает вице-премьера и министра обороны Австралии Ричарда Марлеса. Фото: ВИА  
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал визит вице-премьера, министра обороны Австралии во Вьетнам в контексте того, что две страны отпразднуют 50-летие установления дипломатических отношений в 2023 году, посчитал, что визит будет способствовать развитию двусторонних оборонных связей, приведя отношения двух стран в русло стратегического партнерства, способствуя миру, процветанию и развитию каждой страны, региона и всего мира.

Премьер-министр Вьетнама выразил удовлетворение сильным развитием, которое становится все более углубленным и существенным, сотрудничества в соответствии с подписанными документами о сотрудничестве. Глава вьетнамского правительства высоко оценил результаты оборонного сотрудничества двух стран за прошедшее время. Он сказал, что это яркое пятно в двухсторонних отношениях, особенно в области обучения, участия в миротворческой миссии ООН, военной медицины, обмена информацией, обмена опытом между армиями и войсками, преодоления последствий войны и сотрудничества в рамках многосторонних механизмов, особенно Встречи министров обороны АСЕАН Plus (ADMM ).

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил сторонам продолжить реализацию существующих направлений сотрудничества, в ближайшее время подготовиться к официальному визиту в Австралию председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

Обе стороны отдали приоритет развитию миротворческого сотрудничества ООН, Фам Минь Тьинь попросил Австралию продолжать поддерживать транспортировку вьетнамского полевого госпиталя 2-го уровня в Южный Судан в 2023 году, а также в последующие годы, демонстрируя ответственность обеих сторон за общие международные вопросы.

Вице-премьера, министр обороны Австралии Ричард Дональд Марлес поблагодарил премьер-министра Фам Минь Тьиня за то, что он нашел время, чтобы принять делегацию, поздравил с замечательным развитием Вьетнама.

Министр обороны Австралии предложил, чтобы в 2023 году, по случаю празднования 50-летия отношений, две страны повысят отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, в то же время способствуют реализации Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (RCEP) и других механизмов сотрудничества, особенно в области торговли, инвестиций, борьбы с изменением климата, образования, обучения, обороны и безопасности...

Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал инициативы вице-премьера Австралии, министра обороны Ричарда Дональда Марлеса, пожелая, чтобы на его посту он продолжил уделять внимание и способствовать дальнейшему расширению и углублению вьетнамо-австралийских отношений.

ВИА

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