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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял вице-президента Лаоса

18 июля во второй половине дня в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял члена Политбюро, Постоянного секретаря Секретариата ЦК Народно-революционной партии Лаоса, вице-президента Лаосской Народно-Демократической Республики Боунтонга Читмани и высокопоставленную делегацию Лаосской партии и государства, которые находятся во Вьетнаме с официальным визитом.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Постоянного секретаря Секретариата ЦК НРПЛ, вице-президента ЛНДР Боунтонга Читмани. Фото: ВИА  

На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь и вице-президент Лаоса Боунтонг Читмани выразили удовлетворение позитивным развитием во всех сферах вьетнамско-лаосских отношений за последнее время.

В частности, высокие руководители двух стран поддерживали регулярные контакты и обмены, способствуя укреплению тесных и доверительных отношений, оперативно устраняя трудности и препятствия в реализации задач сотрудничества двух стран.

Примечательно, что двусторонний товарооборот за первые 6 месяцев 2022 года достиг 824 млн долларов США, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года, инвестиции Вьетнама в Лаос снова стабильно растут, достигнув 64,5 млн долларов США за первые 5 месяцев 2022 года, в результате чего общий реализованный капитал составил около 2,6 млрд долларов США.

В целях углубления и дальнейшего повышения эффективности сотрудничества между двумя странами в ближайшее время премьер-министр Вьетнама предложил обеим сторонам продолжать поддерживать регулярные визиты и контакты на всех уровнях, эффективно реализовывать договоренности, достигнутые на 44-й сессии Вьетнамско-лаосской межправительственной комиссии, продолжать координировать свои действия для поиска решений, направленных на развитие экономического сотрудничества в соответствии с особыми политическими отношениями между двумя странами, сотрудничать для построения независимой, самостоятельной экономики, широкой интегрирующейся в международной арене.

Обеим сторонам необходимо быстро устранить препятствия для бизнеса, создать стабильный и прозрачный правовой коридор, благоприятную бизнес-среду, создать доверие инвесторов, содействовать сотрудничеству в других важных областях, таких как оборона, безопасность, границы, образование и обучение, наука и техника, культура, спорт, туризм, сотрудничество между населенными пунктами и межличные обмены.

Премьер-министр предложил обеим сторонам продолжать тесно координировать и поддерживать друг друга на международных и региональных форумах, укреплять взаимопомощь для сохранения независимости и уверенности в себе и в то же время активно способствовать сохранению единства и центральной роли АСЕАН.

Стороны договорились содействовать агентствам и населенным пунктам в реализации заключенных соглашений, координировать действия по содействию реализации важных проектов сотрудничества в рамках празднования Года вьетнамско-лаосской дружбы в 2022 году.

Товарищ Баунтонг Читмани подчеркнул, что хорошо организованная координация мероприятий двух стран по празднованию 60-летия установления дипломатических отношений и 45-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве также способствует лучшему пониманию международного сообщества об особых «уникальных» отношениях между двумя народами Вьетнама и Лаоса.

По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь через товарища Боунтонга Читмани почтительно передал свои сердечные приветствия премьер-министру Фанхаму Випхавану и лидерам лаосской партии и государства.


ВИА

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