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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает исполнительного председателя Института глобальных изменений Тони Блэра

Утром 26 июля в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял бывшего премьер-министра Великобритании, исполнительного председателя Института глобальных изменений Тони Блэра (TBI).
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает исполнительного председателя Института глобальных изменений Тони Блэра. Фото: ВИА  
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил признательность Тони Блэру за заботу, любовь и вклад в отношения двух стран как в период пребывания на посту премьер-министра Великобритании (1997-2007 гг.), так и в текущий период. Премьер-министр выразил надежду, что Тони Блэр будет и впредь содействовать и способствовать углублению отношений между Вьетнамом и Великобританией во всех областях, особенно когда две страны будут отмечать 50-летие установления дипломатических отношений (1973 – 2023гг.). Премьер-министр поздравил Великобританию с присоединением к CPTPP, подтвердил готовность Вьетнама активно координировать свои действия с Великобританией для содействия эффективной и действенной реализации CPTPP.

Тони Блэр выразил особую любовь и большие надежды на потенциал развития Вьетнама, впечатлен духом инноваций и рыночным спросом вьетнамского правительства. Бывший премьер-министр Великобритании заявил, что британская сторона всегда придает большое значение стратегическому партнерству с Вьетнамом и считает, что отношения между двумя странами в ближайшее время будут продолжать укрепляться.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и председатель TBI Тони Блэр были рады видеть, что после встречи двух сторон в марте 2023 года сотрудничество между TBI и рядом вьетнамских агентств значительно продвинулось вперед и были достигнуты конкретные результаты. Ожидается, что по случаю визита председателя TBI будет подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством планирования и инвестиций по привлечению качественных иностранных инвестиций и развитию финансового центра во Вьетнаме.

TBI изучает возможность открытия представительства во Вьетнаме, что демонстрирует приверженность Института долгосрочному сотрудничеству с этой страной.

Что касается ряда приоритетных направлений сотрудничества, премьер-министр предложил TBI содействовать установлению связей с иностранными партнерами и предприятиями, инвестирующими во Вьетнам, включая инвестиционные фонды и корпорации из Европы и Ближнего Востока, помогать Вьетнаму в привлечении ресурсов для зеленого роста, сокращения выбросов и реагирования на изменение климата, координировать реализацию Политической декларации для практического создания равноправного партнерства в сфере энергетического перехода (JETP), обмениться опытом и делать рекомендации по созданию углеродного рынка во Вьетнаме.

Наряду с этим TBI поддерживает продвижение цифровой трансформации, реализуя Национальную программу цифровой трансформации в стране...

Председатель TBI согласился с мнением премьер-министра Вьетнама о необходимости укреплять международную солидарность и поддерживать многосторонность в решении глобальных и общечеловеческих проблем, особенно в реагировании на изменение климата, на вызовы, связанные с эпидемией...

Он подтвердил, что TBI всегда будет сопровождать и поддерживать Вьетнам и продолжать работать с соответствующими агентствами для продвижения и реализации мероприятий, программ, конкретных проектов сотрудничества, особенно в областях, которые прокомментировал премьер-министр Фам Минь Тьинь.

ВИА/ИЖВ

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