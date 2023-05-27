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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает делегацию Сената США
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также предложил Конгрессу США продолжать уделять внимание и выделять ресурсы на сотрудничество с Вьетнамом для преодоления последствий войны, создать благоприятные условия для вьетнамской диаспоры в США.
Со своей стороны сенаторы США выразили свое впечатление о стране, людях и развитии Вьетнама, поддерживая «сильный, независимый, жизнестойкий и процветающий» Вьетнам, уважая независимость и суверенитет, а также политические институты Вьетнама. Они также сказали, что приложат усилия, чтобы двухсторонние отношения стали более содержательными и эффективными, пожелав активно развивать торговые и инвестиционные отношения, вести переговоры о двусторонних и многосторонних торговых соглашениях, членами которых являются две страны. Американские сенаторы подтвердили свою поддержку позиции Вьетнама и АСЕАН по вопросу Восточного моря, подчеркнув необходимость поддержания мира, стабильности, свободы, безопасности, безопасности судоходства и пролета в Восточном море...