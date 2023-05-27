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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает делегацию Сената США

26 мая 2023 года в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял делегацию Сената США во главе с сенатором Майком Крапо, находящася с рабочим визитом во Вьетнаме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает сенатора США Майка Крапо. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам всегда придает большое значение всеобъемлющему партнерству с Соединенными Штатами, высоко оценив тот факт, что обе стороны поддерживали контакты на высоком уровне в последнее время, среди них следует отметить телефонный разговор между генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и президентом США Джо Байденом. Премьер-министр предположил, что в ближайшее время обе стороны будут продолжать развивать сотрудничество в сферах экономики, торговли, инвестиций, науки и техники, образования и обучения, инноваций, цифровой трансформации, применения технологий и инноваций; предложил сенаторам поддержать открытие США рынка, ограничение антидемпинговых расследований и торговых средств правовой защиты в отношении вьетнамских товаров, особенно сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, что напрямую влияет на рабочие места и средства к существованию людей.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь также предложил Конгрессу США продолжать уделять внимание и выделять ресурсы на сотрудничество с Вьетнамом для преодоления последствий войны, создать благоприятные условия для вьетнамской диаспоры в США.

Со своей стороны сенаторы США выразили свое впечатление о стране, людях и развитии Вьетнама, поддерживая «сильный, независимый, жизнестойкий и процветающий» Вьетнам, уважая независимость и суверенитет, а также политические институты Вьетнама. Они также сказали, что приложат усилия, чтобы двухсторонние отношения стали более содержательными и эффективными, пожелав активно развивать торговые и инвестиционные отношения, вести переговоры о двусторонних и многосторонних торговых соглашениях, членами которых являются две страны. Американские сенаторы подтвердили свою поддержку позиции Вьетнама и АСЕАН по вопросу Восточного моря, подчеркнув необходимость поддержания мира, стабильности, свободы, безопасности, безопасности судоходства и пролета в Восточном море...

ИЖВ/ВИА

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