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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает делегацию губернатора штата Небраска, США

Во второй половине дня 13 июля в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Джима Пиллена, губернатора штата Небраска, США, находящегося с визитом во Вьетнаме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Джима Пиллена, губернатора штата Небраска, США. Фото: ВИА  
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь и губернатор Джим Пиллен пришли к единому мнению о том, что у обеих сторон еще много нераскрытых возможностей в сотрудничестве и что необходимо продолжать развивать отношения между штатом Небраска и Вьетнамом в целом и с вьетнамскими населенными пунктами, в частности.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал выбор Джима Пиллена Вьетнама в качестве первой страны для посещения в качестве губернатора штата Небраска. Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам считает США одним из своих важнейших партнеров и желает продвигать всеобъемлющее партнерство с США, в котором сотрудничество на местном уровне и обмены между людьми являются основой.

Он ситал, что в ближайшее время обеим сторонам необходимо укреплять экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, особенно обмен сильными сельскохозяйственными продуктами, продвигать сотрудничество в других потенциальных областях, таких как образование - обучение, наука и техника - инновации, высокие технологии, финансы и банковское дело, реагирование на изменение климата...

Межличный обмен также является важной сферой сотрудничества. Штат Небраска создает благоприятные условия для более глубокой интеграции вьетнамской общины, внося лепту в развитие отношений между Вьетнамом, США и штатом Небраска.

Джим Пиллен поблагодарил премьер-министра Фам Минь Тьинья за прием, и выразил удовольствие посетить жизнерадостный и гостеприимный Вьетнам.

Оценив темпы роста Вьетнама, молодое, динамичное и трудолюбивое население, губернатор подтвердил, что штат Небраска хочет укрепить и расширить отношения с Вьетнамом, особенно с вьетнамскими местностями.

По словам Джима Пиллена, штат Небраска увеличивает экспорт основных сельскохозяйственных продуктов штата во Вьетнам, таких как кукуруза, соевые бобы, говядина и другие продукты из сухого зерна. Делегация Государственного министра экономического развития посетила Вьетнам (январь 2023 г.), обсудив вопросы расширения сотрудничества в сфере образования, подготовки кадров и науки и технологий.

Губернатор штата Небраска высоко оценил направление правительства Вьетнама на развитие высокотехнологичного сельского хозяйства и животноводства. Штат Небраска будет поддерживать Вьетнам в этой области, особенно в передаче технологий. Губернатор выразил свое впечатление об обязательствах и усилиях Вьетнама по реагированию на изменение климата. Это также область, в которой Небраска имеет много преимуществ и желает укрепить сотрудничество с Вьетнамом.

ВИА/ИЖВ

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