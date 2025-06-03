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НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в третьей Конференции ООН по океану во Франции и совершит официальные визиты в Эстонию и Швецию

Премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в третьей Конференции ООН по океану во Франции и совершит официальные визиты в Эстонию и Швецию
  Премьер-министр Вьетнам Фам Минь Тьинь и его супруга  
Согласно сообщению Министерства иностранных дел Вьетнама, по приглашению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Президента Франции Эмманюэля Макрона, Премьер-министра Энстонии Кристена Михала и Премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, Премьер-министр Вьетнам Фам Минь Тьинь и его супруга во главе высокопоставленной делегации Вьетнама примут участие в третьей Конференции на высшем уровне ООН по поддержке реализации Цели устойчивого развития №14: «Сохранение и устойчивое использование океанов, морей и морских ресурсов в целях устойчивого развития» (также известной как третья Конференция ООН по океану), а также проведут ряд двусторонних мероприятий во Французской Республике, с официальными визитами в Эстонскую Республику и Королевство Швеция с 5 по 14 июня 2025 года.

ВИА/ИЖВ

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