НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года в Тяньцзине, Китай, в качестве гостя принимающей страны и примет участие в других мероприятиях с 31 августа по 1 сентября.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИA  
Поездка будет совершена по приглашению правительства Китайской Народной Республики, сообщило Министерство иностранных дел.

ВИА/ИЖВ

