Премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года в Тяньцзине, Китай, в качестве гостя принимающей страны и примет участие в других мероприятиях с 31 августа по 1 сентября.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИA
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года в Тяньцзине, Китай, в качестве гостя принимающей страны и примет участие в других мероприятиях с 31 августа по 1 сентября.
Поездка будет совершена по приглашению правительства Китайской Народной Республики, сообщило Министерство иностранных дел.
28 августа 2025 года в Национальном выставочном центре в Ханое открылась Выставка достижений страны, приуроченная к 80-летию Национального дня 2 сентября. Темой экспозиции стало «80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье»