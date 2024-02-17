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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призывает ускорить реализацию ключевых транспортных проектов
На мероприятии премьер-министр Фам Минь Тьинь похвалил местные власти, отрасли, инвесторов и подрядчиков за их усилия по ускорению реализации проектов, однако, по его словам, некоторые из них отстают от графика из-за затянувшихся инвестиционных процедур, медленной расчистки площадок и слабой координации действий соответствующих ведомств и т.д.
Он попросил делегатов на заседании оценить ситуацию и предложить меры по ускорению темпов строительства при обеспечении качества, безопасности труда и экологических стандартов, устранить узкие места в предоставлении официальной помощи в целях развития (ОПР) и изучить возможность использования морского песка в строительстве.
Глава правительства подчеркнул важность государственных инвестиций для национального развития, отметив, что в 2024 году будет выделено около 657 триллионов донгов (26,82 миллиарда долларов США) общего объема государственных инвестиций, большая часть которых предназначена для развития транспортной инфраструктуры.
По его словам, когда транспортные проекты будут введены в эксплуатацию, они помогут снизить логистические издержки и повысить конкурентоспособность предприятий, а также дадут толчок развитию промышленности, сферы услуг и городских районов.
В настоящее время в стране насчитывается 34 крупных транспортных проекта и 86 составных, которые реализуются в 46 городах и провинциях страны. Среди них пять железнодорожных проектов, два проекта аэропортов, автомагистрали и кольцевые дороги в Ханое и Хошимине.