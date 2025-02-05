Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал ускорить строительство атомных электростанций

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на втором заседании руководящего комитета по строительству атомной электростанции 4 февраля. Фото: ВИA Возрождение ядерного проекта в Ниньтхуане, который был первоначально одобрен Национальным собранием 12-го созыва в 2009 году, но приостановлен в 2016 году, знаменует собой значительный сдвиг в энергетической стратегии Вьетнама. Проект, включающий две электростанции общей мощностью более 4000 МВт, получил принципиальное одобрение Центрального комитета партии и Национального собрания в конце 2024 года.

Обращаясь к министерствам и секторам с просьбой активизировать работу по завершению создания правовых институтов, связанных с атомной энергетикой, включая поправки к Закону об атомной энергии, глава правительства подчеркнул, что время, мудрость и решительность определят все победы.

Наряду с предотвращением коррупции и негативных явлений должны быть разработаны специальные политические механизмы, позволяющие максимально быстро и эффективно реализовать проект. Они должны быть завершены не позднее 15 февраля 2025 года, чтобы Министерство промышленности и торговли могло составить их и представить на утверждение правительства. Кроме того, к 28 февраля должны быть завершены корректировки Национального плана развития электроэнергетики VIII, заявил он.

Установив 31 декабря 2030 года в качестве даты завершения строительства станций, не позднее 31 декабря 2031 года, премьер-министр распорядился составить график достижения цели с четкими задачами для соответствующих министерств, секторов и населенных пунктов. Кроме того, он подчеркнул важность проведения переговоров с партнерами по вопросам технологий, инвестиций и механизмов привлечения кадров для развития атомной энергетики.

Вьетнамская электроэнергетическая компания (EVN) и Вьетнамская нефтегазовая группа (Petrovietnam) были определены в качестве инвесторов атомных электростанций Ниньтхуан 1 и 2. По словам премьер-министра Фам Минь Тьиня, проект, являющийся национальным приоритетом в области развития инфраструктуры, первоначально будет осуществляться за счет средств резервного фонда до 2025 года, в то время как изучаются дополнительные источники финансирования.

Он поручил южно-центральной провинции Ниньтхуан ускорить работы по расчистке территории и переселению, чтобы в этом году стабилизировать жизнь, производство и бизнес местных жителей, а также объединить усилия с министерствами, секторами, агентствами и предприятиями для модернизации аэропорта Тханьшон, чтобы он мог служить как военным, так и гражданским целям, поддерживая проект атомной электростанции и социально-экономическое развитие региона.

Кроме того, премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал координации с Международным агентством по атомной энергии по соответствующим вопросам, оценки технико-экономического обоснования, усиления коммуникационной работы и проведения ежемесячных заседаний руководящего комитета для мониторинга прогресса и оперативного решения проблем.



