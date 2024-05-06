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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал провинцию Тэйнинь следовать по пути быстрого, всестороннего и устойчивого развития
Премьер-министр призвал увеличить инвестиции, улучшить подготовку человеческих ресурсов и расширить возможности взаимодействия на международном, региональном и национальном уровнях.
Необходимо приложить больше усилий для развития синхронной и стратегической инфраструктуры, которая должна поддерживать отрасли, обслуживающие производство, переработку, глобальные и региональные цепочки поставок, способствовать применению научных технологий и инноваций в производстве и торговле, а также создавать стабильные средства к существованию для жителей, сказал он, добавив, что необходимо уделять внимание трансграничной и сельскохозяйственной экономике, туризму, а также зеленой, цифровой и циркулярной экономике.
Кроме того, провинции было рекомендовано повысить свой потенциал в области адаптации к изменению климата, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды.
К 2030 году провинция Тэйнинь должна стать устойчивой к климатическим изменениям и достойной жизнью, а ее экономика будет развиваться за счет сильных отраслей промышленности и туризма.
В прошлом году провинция достигла темпов роста ВРВП в 6,12%, что выше среднего показателя по стране, и заняла второе место в юго-восточном регионе. Прямые иностранные инвестиции увеличились на 8,5 %, что укрепило позиции Тэйнинь среди 15 лучших провинций и городов центрального подчинения страны.
Ее экспортный оборот достиг 6,6 миллиарда долларов США, что позволило провинции Тэйнинь занять 13-е место среди 63 провинций и городов. Доходы государственного бюджета Тэйнинь превысили установленный план, достигнув 11,5 триллиона донгов (479 миллионов долларов США).
Примечательно, что в течение последних пяти лет провинция неизменно входит в десятку лучших населенных пунктов с самым низким уровнем бедности по всей стране.