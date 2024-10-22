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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал приложить больше усилий для достижения ежегодного роста ВВП на уровне более 7%
В частности, целевой показатель роста производительности труда, который не достигался в течение последних трех лет, теперь превысил план, сказал он, подчеркнув прогресс в поддержании макроэкономической стабильности, сдерживании инфляции, обеспечении основных экономических балансов, контроле государственного, правительственного и внешнего долга, а также перерасхода государственного бюджета.
По словам премьер-министра, за первые девять месяцев ВВП страны вырос на 6,82%, и ожидается, что в этом году он вырастет на 6,8-7%, что выше 6-6,5%, установленных законодательным органом.
За рассматриваемый период индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 3,88%, доходы государственного бюджета превысили 85% от годового прогноза, увеличившись на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общий импортно-экспортный оборот составил 578,5 млрд долларов США, увеличившись на 16,3%.
Лидер отметил успехи в области государственных инвестиций, уделив особое внимание ключевым проектам, и назвал прямые иностранные инвестиции (ПИИ) главным событием, поскольку объем выплат в этой сфере достиг 17,3 млрд долларов США, увеличившись на 8,9%, что является самым высоким показателем за последние годы.
Он сказал, что структура экономики смещается в сторону цифровой экономики, «зеленой» экономики, с увеличением доли промышленного, строительного и сервисного секторов, отметив положительный подъем промышленного сектора, который служит ключевым драйвером роста.
Глава особо отметил усилия по устойчивому сокращению бедности, отказу от временных и ветхих домов и поддержке жертв тайфуна «Яги» - самого сильного за последние десятилетия, обрушившегося на Вьетнам.
Он сказал, что правительство сосредоточилось на оптимизации административных процедур, создании благоприятной и здоровой бизнес-среды, ускорении цифровой трансформации, построении цифрового правительства и цифровой экономики, а также на децентрализации, делегирование полномочий и борьбе с преступностью.
Еще один важный момент - внешние связи и международная интеграция, которые помогают повысить позиции и репутацию страны на международной арене, продолжил он.
Премьер-министр также указал на ограничения и проблемы, связанные с макроэкономической стабильностью, производством, бизнесом, безнадежными долгами, освоением государственных инвестиций, расчисткой площадок, компенсациями и переселением, институтами и законами, децентрализацией и качеством персонала.
В оставшуюся часть года он призвал министерства, ведомства и населенные пункты продолжать слаженно и эффективно реализовывать задачи и решения, стремясь достичь всех 15 поставленных целей, удержать инфляцию на уровне ниже 4,5%, а рост кредитования - на уровне около 15%. Ожидается, что доходы государственного бюджета увеличатся более чем на 10%, а уровень освоения государственных инвестиций достигнет не менее 95% от плана.
Он призвал пересмотреть и усовершенствовать законодательную базу, продвинуть административные реформы и улучшить инвестиционный и деловой климат, ускорить реализацию ключевых национальных проектов и одновременно обеспечить жесткие меры по борьбе с коррупцией, расточительством и другими негативными явлениями.
По его словам, необходимо уделять больше внимания культурным и социальным вопросам, чтобы повысить уровень жизни населения, а также вопросам национальной обороны, безопасности и социального порядка, внешней политики и международной интеграции.
Перечисляя 11 ключевых задач и решений на 2025 год, премьер-министр Фам МиньТьинь подчеркнул необходимость стимулирования роста, обновления традиционных двигателей роста, продвижения новых стимулов, ускорения выделения государственных инвестиций с самого начала этого года, особенно для национальных крупных проектов, и избирательного привлечения иностранных инвестиций.
Среди других задач - укрепление инфраструктуры, особенно в сфере транспорта, энергетики и реагирования на изменение климата, реструктуризация секторов параллельно с цифровой трансформацией, «зеленым» переходом и справедливой, устойчивой энергетикой, развитие вспомогательных отраслей и услуг, развитие высококачественной рабочей силы, улучшение медицинского обслуживания, преодоление последствий изменения климата и стихийных бедствий, активизация усилий по борьбе с коррупцией, расточительством и другими негативными явлениями, а также снятие «желтой карточки» Европейской комиссии (ЕК) с вьетнамских морепродуктов.