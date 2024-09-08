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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал оказать поддержку пострадавшим от тайфуна "Яги"
Председательствуя на гибридной конференции в Ханое 8 сентября, посвященной руководству усилиями по восстановлению, премьер-министр Фам Минь Тьин назвал "Яги" самым мощным тайфуном, который обрушился на Восточное море за последние три десятилетия, с непредсказуемой эскалацией, длительной продолжительностью и широкомасштабными последствиями. Несмотря на активные и решительные ответные действия различных секторов и населенных пунктов, его сложное развитие по-прежнему приводило к значительному человеческому и материальному ущербу.
Он передал соболезнования и сочувствие генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама, других партийных и государственных руководителей пострадавшим семьям, подразделениям и населенным пунктам. Премьер-министр объявил, что после конференции он и заместители премьер-министра лично посетят пострадавшие районы, чтобы проконтролировать усилия по восстановлению.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил секторам и местным органам власти провести тщательную оценку числа погибших, раненых, пропавших без вести и материального ущерба, чтобы обеспечить своевременную помощь.
Премьер-министр подчеркнул важность предоставления необходимой помощи, включая продукты питания, одежду и жилье для нуждающихся. Кроме того, он приказал быстро восстановить электро- и водоснабжение, телекоммуникации и другие жизненно важные услуги, чтобы облегчить управление, производство и потребление.
Соответствующим министерствам, ведомствам и населенным пунктам были поставлены и другие конкретные задачи.
По предварительным данным на утро 8 сентября, в результате тайфуна «Яги» в нескольких северных провинциях погибли девять человек, еще 187 получили ранения.
По данным Департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий, борьбы с ними (DDMA) при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов, 25 небольших лодок затонули на своих причалах в Куангнинь. В провинциях Куангнинь, Тхайбинь и Хайзыонг, городе Хайфон и столице Ханой произошли массовые отключения электроэнергии и перебои со связью.
Из-за продолжительной продолжительности и интенсивности сильных ветров и порывов тайфуна были повреждены 3279 домов; 401 столб электропередач был сломан. Многие магазины, офисы и школы остались без кровли или были повреждены. Многочисленные рекламные щиты и телекоммуникационные столбы были повалены, а городские деревья выкорчеваны или сломаны вдоль основных дорог в Куангнине, Хайфоне, Хайзыонге, Ханое и других районах.
Значительный ущерб был нанесен и сельскохозяйственному производству: затоплены или уничтожены 121 500 гектаров риса и зерновых культур, повреждены или смыты более 1 000 садков для аквакультуры, в основном в Куангнинь.
Хотя тайфун ослаб до тропической депрессии и рассеивается в северо-западном регионе, ожидается, что его остатки принесут обильные осадки в северные провинции до конца 9 сентября, особенно на северо-западе, при этом среднее количество осадков составит 100-200 мм, а локальное количество достигнет 350 мм. Следовательно, в дополнение к усилиям по восстановлению, населенные пункты должны сохранять бдительность в отношении внезапных наводнений и оползней.