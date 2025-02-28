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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал малые и средние предприятия преодолеть ограничения для роста

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал малые и средние предприятия (МСП) выйти за рамки своих возможностей и стремиться к росту на правительственной конференции с представителями этой группы 27 февраля.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (в центре, в первом ряду) на групповом фото с представителями бизнеса. Фото: ВИA  
Выступая на мероприятии, целью которого было выявление проблем, стоящих перед МСП, предложение решений и содействие устойчивому экономическому росту, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что власти должны активно прислушиваться к мнению предприятий, решать их трудности и поощрять их расширение.

По данным Министерства планирования и инвестиций, по состоянию на 31 декабря 2024 года во Вьетнаме насчитывалось более 940 000 действующих предприятий, из которых почти 98 % составляли малые и средние предприятия. На этих предприятиях работает 5,5 млн человек, а их совокупный капитал составляет 16,6 квадриллиона донгов (650,08 млрд долларов США), что составляет менее 30% от общего капитала бизнеса в стране.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность МСП как наиболее многочисленной и адаптируемой силы, служащей резервом для крупных корпораций и предприятий. Он призвал их быть более решительными и инициативными в продвижении социально-экономического прогресса.

Глава правительства призвал МСП внести свой вклад в реализацию политики и направлений партии и государства, особенно в области инноваций, применения технологий и продвижения как традиционных, так и новых драйверов роста, таких как цифровая экономика, «зеленая» экономика, экономика замкнутого цикла, экономика знаний и борьба с изменением климата.

Он также выразил надежду, что бизнес будет активно содействовать институциональному развитию, эффективно использовать потенциал и ресурсы страны, укреплять международное сотрудничество и передачу технологий, диверсифицировать рынки, продукцию и цепочки поставок, глубже интегрироваться в глобальные сети поставок, а также активизировать усилия в области социального обеспечения, включая сокращение бедности и строительство социального жилья.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к министерствам и ведомствам с просьбой поддержать МСП путем улучшения инфраструктуры, содействия подписанию соглашений о свободной торговле и защите инвестиций, а также расширения международных рынков, включая Ближний Восток, Африку, Центральную Азию и Южную Америку.

Он также подчеркнул необходимость предотвращения криминализации экономических и гражданских отношений, стабилизации процентных ставок, сокращения расходов и многих других задач.
На конференции представители малого и среднего бизнеса выразили готовность внести свой вклад в достижение цели экономического роста Вьетнама на уровне 8% в этом году и ожидают двузначного роста в последующие годы.

Нгуен Ван Тхань, председатель Ассоциации малых и средних предприятий Вьетнама, предложил, чтобы крупные национальные проекты распределяли часть своей стоимости среди способных малых и средних предприятий. Он также предложил налоговые льготы для малых и средних предприятий в зависимости от уровня их локализации в производстве.

В то же время До Куанг Хиен, председатель совета директоров T&T Group, высказался за политику, способствующую развитию стартапов, особенно среди студентов, и поощряющую участие МСП в цепочках поставок крупных корпораций и предприятий с прямыми иностранными инвестициями (FDI).

Данг Динь Тьинь, председатель совета директоров SMP Holdings JSC - единственной вьетнамской компании, производящей и собирающей смартфоны и планшеты для Samsung, - призвал поддержать инициативы правительства, чтобы помочь вьетнамским компаниям стать поставщиками первого уровня для крупных технологических корпораций. Он также призвал к финансовым стимулам для поддержки инвестиций и расширения МСП.

ВИА/ИЖВ

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