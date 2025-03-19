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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал к увеличению американских инвестиций во Вьетнам

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал увеличить инвестиции США во Вьетнам во время приема в Ханое 18 марта в честь Чарльза Джеймса Бойда Боумена, генерального директора вьетнамского проекта Trump Organization.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и Чарльз Джеймс Бойд Боуман, генеральный директор вьетнамского проекта организации Трампа. Фото: ВИA  
Проект стоимостью 1,5 миллиарда долларов США в северной провинции Хынгйен предполагает строительство высококлассного комплекса для городского и эко-туризма, спорта и гольфа премиум-класса, отвечающего самым высоким стандартам Trump Organisation. Предполагаемый инвестор - совместное предприятие между АО «Инвестиционно-девелоперская группа Хынгйен» и IDG Capital, представляющей интересы Trump Organisation.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил рост связей между Вьетнамом и США с момента создания всеобъемлющего стратегического партнерства в сентябре 2023 года, но подчеркнул, что остается возможность для притока большего количества американского капитала.

Он заявил, что вьетнамские ведомства проведут тщательную проверку, чтобы ускорить реализацию проекта, обеспечив соблюдение законодательства и защиту всех заинтересованных сторон. Он также отметил проводимые во Вьетнаме административные реформы, направленные на ускорение процесса принятия решений с акцентом на эффективность, инновации и измеримые результаты.

Премьер-министр призвал Trump Organisation позиционировать Вьетнам в качестве бизнес-базы и расширить инвестиционное присутствие за счет других населенных пунктов страны, а также потенциальных областей, в которых компания преуспевает, а Вьетнам является приоритетным. Он попросил корпорацию укрепить партнерские отношения с вьетнамскими предприятиями, помогая им участвовать в глобальной цепочке поставок и бизнес-экосистеме.

Он призвал компанию играть роль в продвижении взаимных визитов на высоком уровне между двумя странами, выступая за то, чтобы США проводили политику, соответствующую двусторонним отношениям, экономической ситуации во Вьетнаме и глобальному контексту, продолжали шаги по признанию Вьетнама в качестве страны с рыночной экономикой и создавали условия для импорта высокотехнологичного оборудования из США.

Боуман выразил признательность за сильную поддержку со стороны вьетнамских министерств, отраслей и провинции Хынгйен. Он отметил тесное сотрудничество компании с местными властями для ускорения реализации проекта, который планируется завершить к марту 2027 года, чтобы успеть к АТЭС-2027, с амбициями по созданию главного поля для гольфа во Вьетнаме и места для гольфа мирового класса.

Он также сообщил, что компания активно изучает новые инвестиционные возможности во Вьетнаме.

Она работает над продвижением визитов во Вьетнам лидеров организации Трампа, что поможет укрепить отношения двух стран и поднять глобальный авторитет Вьетнама, добавил он.

ВИА/ИЖВ

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