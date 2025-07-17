Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал к смелым действиям и решимости для достижения экономических целей

Премьер-министр Фам Минь Тьинь на национальной онлайн-конференции 16 июля. Фото: ВИA

На мероприятии, связавшемся в режиме онлайн с 34 городами и провинциями, а также с более чем 3 000 районов, общин и специальных экономических зон по всей стране, глава правительства подчеркнул, что цель конференции - рассмотреть и оценить социально-экономические показатели за первое полугодие, а также наметить ключевые задачи и решения для достижения цели экономического роста не менее 8% в соответствии с указаниями партии, государства, Национального собрания и правительства.По его словам, с начала года страна совершила стратегические прорывы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, включая реорганизации организационного аппарата политической системы. Правительство предложило Политбюро принять четыре основные резолюции и разрабатывает документы, касающиеся образования, подготовки кадров, здравоохранения и культуры, чтобы сформировать основные направления для вступления страны в новую эру - эру подъема нации.Благодаря решительным усилиям всей политической системы в первые два квартала рост экономики составил 7,52%, что соответствует предложенному сценарию. Учитывая предстоящие вызовы, особенно внутренние трудности, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что необходимо проанализировать и найти решения по реструктуризации экономики и трансформации модели роста, подчеркнув при этом необходимость определения оптимальной структуры и модели для развивающейся, переходной экономики со скромными масштабами и высокой степенью открытости в условиях сложной международной обстановки.Он призвал всю политическую систему действовать синхронно и профессионально, предупредив, что без скоординированных и целенаправленных действий страна не сможет использовать всю свою мощь. Он также объявил о том, что правительство поставило конкретную цель по росту экономики на 2025 год на уровне 8,3-8,5%, чтобы заложить прочный фундамент для двузначного роста в период 2026-2030 годов и тем самым достичь целей столетнего развития.Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил участникам обсудить и найти пути устранения узких мест и стимулирования роста, чтобы экономическое развитие укрепляло национальную оборону и безопасность.