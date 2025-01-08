Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал к изменению процесса законотворчества

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании 7 января. Фото: ВИA На заключительном заседании правительства по вопросам законотворчества, состоявшемся 7 января в Ханое, премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал отказаться от устаревших подходов, выступив за отказ от простого запрета того, с чем невозможно справиться, или установления контроля без глубокого понимания их последствий.

Говоря о проекте пересмотренного закона об организации местных органов власти, он подчеркнул настоятельную необходимость более четкого определения моделей городского, сельского и островного управления, а также делегирования директивных полномочий на различные уровни местной администрации.

Что касается проекта измененного Закона об организации правительства, он поручил редакционному ангенству собрать отзывы членов кабинета министров и привести законопроект в соответствие с Конституцией, особенно в части, касающейся обязанностей, полномочий и ответственности премьер-министра, правительства и его членов, а также взаимоотношений между правительством, премьером и Национальным собранием, Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама, Верховным народным судом и Верховной народной прокуратурой.

Обращаясь к предложению о разработке резолюции НС по решению правовых вопросов, связанных с организационной реструктуризацией, премьер-министр потребовал, чтобы она была представлена правительству до 14 января и вынесена на рассмотрение 15-го внеочередного заседания НС в следующем месяце.

Резолюция должна быть комплексной, обеспечивающей бесперебойную работу после реструктуризации и создающей целостную правовую базу, учитывающую все соответствующие аспекты. По его словам, на протяжении всего процесса подготовки проекта обязательным условием является регулярная и тесная координация с соответствующими ведомствами НС для обеспечения качества и соблюдения сроков.

Поскольку на предстоящее внеочередное заседание НС должны быть представлены четыре законопроекта и три важные резолюции, министры и главы ведомств призваны выделить максимум ресурсов и лично проконтролировать завершение работы над этими документами.

Премьер-министр распорядился продолжить пересмотр существующих правовых документов с целью выявления и устранения проблем и недостатков, призвав к устранению любых механизмов, основанных на фаворитизме или неоправданном усмотрении, борьбе с коррупцией, негативными явлениями и корыстными интересами в процессе законотворчества, а также к минимизации административного бремени и затрат на соблюдение законодательства для граждан и бизнеса.

Он также призвал использовать научно-технологический прогресс и цифровые преобразования для снижения уровня мелкой коррупции.

Редакционным агентствам было поручено продолжать консультации с заинтересованными сторонами, соответствующими учреждениями, учеными и экспертами, учитывая при этом передовой международный опыт и способствуя эффективному информированию о политике, особенно по новым и сложным вопросам.



