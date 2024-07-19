Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал к всенародной и всеобъемлющей цифровой трансформации

19 июля премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал к всенародной и всеобъемлющей цифровой трансформации с привлечением всей политической системы, населения и предприятий к развитию цифровой инфраструктуры, завершению создания цифровых институтов и подготовке кадров, чтобы Вьетнам мог догнать и сравняться с другими странами в условиях глобальных трудностей.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на гибридной правительственной конференции с участием министров, руководителей отраслей и председателей народных комитетов провинций и городов центрального подчинения. Фото: ВИA
Председательствуя на гибридной правительственной конференции с участием министров, руководителей секторов и председателей народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, премьер-министр Фам Минь Тьинь, который также является председателем Национального комитета по цифровой трансформации, подчеркнул важность цифровой трансформации для социально-экономического развития страны, заявив что высококачественные производственные мощности, включая цифровую трансформацию, помогут Вьетнаму добиться экономических прорывов.

Вьетнам в качестве своих важных задач ставит содействие экономическому росту, стабилизацию макроэкономики, контроль инфляции, обеспечение основных балансов и реструктуризацию экономики, сказал он, добавив, что они тесно связаны с цифровой трансформацией.

По его словам, этот процесс стал неизбежной и необратимой тенденцией во всем мире, и руководители министерств, отраслей и населенных пунктов должны сыграть важную роль в укреплении этого процесса внутри страны.

Глава правительства отметил, что конференция является важным событием для правительства, премьер-министра и соответствующих руководителей, чтобы обсудить, а также достичь консенсуса по подходу и предпринять совместные действия для ускорения цифровой трансформации и развития цифрового правительства, экономики и общества.

Несмотря на то, что цифровая трансформация позволила добиться различных социально-экономических успехов, Вьетнаму предстоит проделать огромный объем работы, чтобы догнать другие страны, сказал он, попросив участников оценить процесс за прошедшее время и предложить рациональные решения и меры.

По данным Министерства информации и коммуникаций, в 2023 году Вьетнам стал самой быстрорастущей цифровой экономикой в АСЕАН.
Доля цифровой экономики в ВВП страны в 2023 году составила 16,5 %, а в первой половине 2024 года - 18,5 %.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

В Ханое скончался Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг

В Ханое скончался Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг

По информации Отдела по защите здоровья и уходу за здоровьем высокопоставленных чиновников центральных органов, товарищ Нгуен Фу Чонг родился 1944 года, Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), скончался после тяжелой болезни.
ПОДРОБНЕЕ

Top