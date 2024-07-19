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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал к всенародной и всеобъемлющей цифровой трансформации
Вьетнам в качестве своих важных задач ставит содействие экономическому росту, стабилизацию макроэкономики, контроль инфляции, обеспечение основных балансов и реструктуризацию экономики, сказал он, добавив, что они тесно связаны с цифровой трансформацией.
По его словам, этот процесс стал неизбежной и необратимой тенденцией во всем мире, и руководители министерств, отраслей и населенных пунктов должны сыграть важную роль в укреплении этого процесса внутри страны.
Глава правительства отметил, что конференция является важным событием для правительства, премьер-министра и соответствующих руководителей, чтобы обсудить, а также достичь консенсуса по подходу и предпринять совместные действия для ускорения цифровой трансформации и развития цифрового правительства, экономики и общества.
Несмотря на то, что цифровая трансформация позволила добиться различных социально-экономических успехов, Вьетнаму предстоит проделать огромный объем работы, чтобы догнать другие страны, сказал он, попросив участников оценить процесс за прошедшее время и предложить рациональные решения и меры.
По данным Министерства информации и коммуникаций, в 2023 году Вьетнам стал самой быстрорастущей цифровой экономикой в АСЕАН.
Доля цифровой экономики в ВВП страны в 2023 году составила 16,5 %, а в первой половине 2024 года - 18,5 %.