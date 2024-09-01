Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал к активной цифровой трансформации, основанной на двух столпах

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на конференции. Фото: ВИA

Председательствуя 31 августа на смешанной национальной конференции по повышению эффективности предоставления и использования государственных услуг в режиме онлайн, в которой приняли участие центральные министерства и ведомства, а также 63 города и провинции по всей стране, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность легализации, оцифровки и автоматизации как ключевых прорывов, с целью достижения четырех «нет», включая отсутствие бумажной волокиты, наличных денег, контактов без необходимости по закону, и никого не оставлять позади.

По его словам, необходимо усилить децентрализацию и делегирование полномочий в сочетании с распределением ресурсов, повысить потенциал исполнения, четко определить обязанности каждого человека и сектора, а также усилить мониторинг и инспекцию, призвав к повышению прозрачности, упрощению административных процедур, интеграции, соединению и обмену данными.

Среди других приоритетов - увеличение инвестиций в цифровую инфраструктуру, развитие диалога для решения возникающих проблем, обеспечение дисциплины и порядка для устранения негативной практики, повышение уровня цифровых знаний и навыков, а также подготовка цифровых кадров для решения новых задач.



Для успешного достижения национальных целей цифровой трансформации, развития цифрового правительства и повышения эффективности государственных услуг в режиме онлайн премьер-министр Фам Минь Чинь призвал министерства, ведомства и местные органы власти кардинально изменить подход к обслуживанию граждан, перейдя от «пассивного» к «проактивному» подходу, основанному на данных.



Он потребовал, чтобы к 2025 году все административные процедуры были полностью оцифрованы, а не менее 80 % административных документов обрабатывались полностью в режиме онлайн. Это соответствует «Проекту 06», который предусматривает предоставление всех 53 основных государственных услуг.



Необходимо продолжать повышать качество работы центров государственных административных услуг и служб «единного окна» на всех уровнях, превращая их в цифровые центры, предоставляющие государственные услуги без административных границ в поддержку граждан и бизнеса, особенно уязвимых групп населения, сказал он.



В настоящее время все государственные учреждения запустили специализированную сеть передачи данных вплоть до уровня общин для обмена данными. Эффективно используются национальные базы данных для развития электронного правительства и цифрового управления. Все министерства, ведомства и местные органы власти оснащены информационными системами для обработки административных процедур, а на национальном уровне создан Национальный портал государственных услуг.



По всей стране 82,2 % домохозяйств пользуются широкополосным оптоволоконным интернетом, а 84 % абонентов мобильной связи используют смартфоны. Активировано 55,25 млн электронных идентификационных счетов VNeID, что составляет почти 73 % от общего числа.



Уровень удовлетворенности населения урегулированием административных процедур вырос с 90 % в 2022 году до 93 % в августе 2024 года. По уровню предоставления государственных услуг в режиме онлайн Вьетнам занял 76-е место из 193 стран, поднявшись на пять позиций по сравнению с 2020 годом, а по уровню открытых данных - 87-е место из 193 стран, поднявшись на 10 позиций по сравнению с 2020 годом.



С 2021 года было сокращено или упрощено почти 3 000 правил ведения бизнеса, около 700 административных процедур было децентрализовано и передано местным органам власти, а также было предоставлено еще 1 800 государственных услуг в режиме онлайн. Таким образом, на Национальном портале государственных услуг в общей сложности доступно 4 400 услуг, что составляет 70 % всех административных процедур.



