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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Катар поддержать развитие энергетики во Вьетнаме
Премьер-министр сообщил, что в ходе его переговоров и встреч с эмиром, премьер-министром и спикером Совета Шуры (Консультативного собрания) Катара стороны согласовали ряд конкретных направлений и мер по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в предстоящее время, особенно в области энергетики.
Сотрудничество в области энергетики, включая традиционную и новую энергетику, является одним из приоритетных направлений, а также областью сильных сторон Катара и потребностей Вьетнама, отметил он, добавив, что обеим сторонам необходимо провести переговоры по соглашению о сотрудничестве в области энергетики, и поручил соответствующим ведомствам двух стран обсудить конкретные меры по укреплять сотрудничество.
Он также предложил государственному министру Катар Энерджи увеличить инвестиции и развивать нефтегазовое и энергетическое сотрудничество с вьетнамскими партнерами, особенно с Вьетнамской нефтегазовой группой (Petrovietnam), помогая Вьетнаму повысить автономность в области производства электроэнергии на газе, а также сотрудничать в реализации проектов по разведке, добыче и переработке нефти и газа, морской ветроэнергетике, солнечной энергии и водородных проектов.
Вьетнамский лидер сообщил, что Вьетнам вносит изменения в Закон об электроэнергетике и соответствующие нормативные акты с целью сокращения административного вмешательства и увеличения автономии предприятий для дальнейшего содействия сотрудничеству между иностранными инвесторами и отечественными партнерами.
В свою очередь, Саад бин Шерида Аль Кааби заявил, что согласен и полностью поддерживает рекомендации премьер-министра по сотрудничеству, отметив, что Qatar Energy ведет переговоры с Petrovietnam по проектам сотрудничества в области развития газовой энергетики.
Он выразил свою поддержку переговорам и подписанию документа о сотрудничестве с Вьетнамом в области энергетики и газа, а также предложил обсудить соглашение о производстве и поставках мочевины - продукта, перерабатываемого из нефти и газа.
Что касается новых энергетических проектов, Qatar Energy готова соединить катарские предприятия с вьетнамскими партнерами, сказал он, добавив, что посетит Вьетнам для обсуждения и продвижения конкретных проектов сотрудничества.