Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Катар поддержать развитие энергетики во Вьетнаме

31 октября премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Катар поддержать Вьетнам в энергетическом секторе и обеспечить регулярные поставки сырой нефти и газа, особенно сжиженного природного газа (СПГ), для обеспечения электроснабжения.

  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и Саад бин Шерида Аль Кааби, государственный министр по делам энергетики Катара и генеральный директор компании Qatar Energy. Фото: ВИA  

Вьетнамский лидер сделал это на приеме в честь Саада бен Шерида Аль Кааби, государственного министра по делам энергетики Катара и генерального директора Qatar Energy - государственной нефтегазовой корпорации Катара и одного из ведущих мировых производителей СПГ.

Премьер-министр сообщил, что в ходе его переговоров и встреч с эмиром, премьер-министром и спикером Совета Шуры (Консультативного собрания) Катара стороны согласовали ряд конкретных направлений и мер по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в предстоящее время, особенно в области энергетики.

Сотрудничество в области энергетики, включая традиционную и новую энергетику, является одним из приоритетных направлений, а также областью сильных сторон Катара и потребностей Вьетнама, отметил он, добавив, что обеим сторонам необходимо провести переговоры по соглашению о сотрудничестве в области энергетики, и поручил соответствующим ведомствам двух стран обсудить конкретные меры по укреплять сотрудничество.

Он также предложил государственному министру Катар Энерджи увеличить инвестиции и развивать нефтегазовое и энергетическое сотрудничество с вьетнамскими партнерами, особенно с Вьетнамской нефтегазовой группой (Petrovietnam), помогая Вьетнаму повысить автономность в области производства электроэнергии на газе, а также сотрудничать в реализации проектов по разведке, добыче и переработке нефти и газа, морской ветроэнергетике, солнечной энергии и водородных проектов.

Вьетнамский лидер сообщил, что Вьетнам вносит изменения в Закон об электроэнергетике и соответствующие нормативные акты с целью сокращения административного вмешательства и увеличения автономии предприятий для дальнейшего содействия сотрудничеству между иностранными инвесторами и отечественными партнерами.

В свою очередь, Саад бин Шерида Аль Кааби заявил, что согласен и полностью поддерживает рекомендации премьер-министра по сотрудничеству, отметив, что Qatar Energy ведет переговоры с Petrovietnam по проектам сотрудничества в области развития газовой энергетики.

Он выразил свою поддержку переговорам и подписанию документа о сотрудничестве с Вьетнамом в области энергетики и газа, а также предложил обсудить соглашение о производстве и поставках мочевины - продукта, перерабатываемого из нефти и газа.

Что касается новых энергетических проектов, Qatar Energy готова соединить катарские предприятия с вьетнамскими партнерами, сказал он, добавив, что посетит Вьетнам для обсуждения и продвижения конкретных проектов сотрудничества.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь вернулся в Ханой, успешно завершив визиты в три страны Ближнего Востока

Премьер-министр Фам Минь Тьинь вернулся в Ханой, успешно завершив визиты в три страны Ближнего Востока

1 ноября вечером премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация вернулись в Ханой, завершив официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), участие в 8-м форуме «Инвестиционная инициатива будущего» (ИИБ) и рабочую поездку в Саудовскую Аравию, а также официальный визит в Катар.
ПОДРОБНЕЕ

Top