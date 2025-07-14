Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Кантхо выступать в качестве регионального локомотива во всех областях

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, депутаты Национального собрания от Кантхо и студенты университета Кантхо на встрече. Фото: ВИA

Это стало третьей встречей с избирателями делегации депутатов НС от города после 9-й сессии НС 15-го созыва и, что примечательно, первой тематической сессией, посвященной науке и технологиям.Кроме того, это было первое выступление премьер-министра перед избирателями в Кантхо после административного объединения бывшего города Кантхо с провинциями Хаужанг и Шочанг.Во встрече приняли участие более 1000 человек, в том числе ученые, аспиранты, государственные служащие и специалисты в области технологий. Депутаты НС проинформировали своих избирателей об итогах 9-й сессии Национального собрания, которая завершилась после 35 дней напряженных обсуждений. В ходе сессии были приняты 34 закона, 14 правовых резолюций и рассмотрены шесть законопроектов. Примечательно, что законодательный орган принял резолюцию о внесении изменений в несколько статей Конституции 2013 года.Национальное собрание также одобрило сокращение текущего срока полномочий законодательного органа и местных советов (2021-2026 годы) и подтвердило, что всеобщие выборы на следующий срок состоятся в воскресенье, 15 марта 2026 года.В настоящее время делегация депутатов НС от Кантхо состоит из 21 члена, включая премьер-министра Фам Минь Тьиня и председателя Национального собрания Чан Тхань Мана.Делегация сообщила о реализации на местном уровне национальной политики, связанной с наукой, технологиями, инновациями и цифровой трансформацией, в частности о реализации резолюции 57-NQ/TW Политбюро от 22 декабря 2024 года.На встрече избиратели подняли различные вопросы, в том числе связанные с научным финансированием, коммерциализацией исследований, развитием цифровых навыков и необходимостью сохранения талантов в рамках национальной научно-технической экосистемы. Премьер-министр и высокопоставленные чиновники отреагировали на эти опасения, изложив меры по устранению финансовых проблем, реформированию механизмов предоставления грантов на исследования и расширению участия частного и социального секторов в инновациях.Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность увеличения расходов на науку и технологии с 3% государственного бюджета в этом году до 5% в следующем, а также налоговых льгот, льготного кредитования, упрощения визового режима и жилищной политики для вьетнамских специалистов, работающих за рубежом.Он отметил, что приоритетное внимание будет уделяться подготовке высококвалифицированных кадров для развивающихся секторов, таких как полупроводники и искусственный интеллект, защите интеллектуальной собственности и созданию благоприятных условий для сотрудничества между "четырьмя столпами" научных исследований - правительством, академическими кругами, бизнесом и общественностью.Премьер-министр отметил последние достижения страны, в том числе устойчивую политическую стабильность, социальное обеспечение и экономический рост. По прогнозам, ВВП Вьетнама превысит показатели стран АСЕАН и войдет в число самых быстрорастущих экономик мира.Ожидается, что усилия правительства по ликвидации некачественного жилья, особенно для семей, получающих выгоду от политики, также приведут к досрочному достижению поставленных целей.