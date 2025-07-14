Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал двухуровневые местные администрации перейти к проактивному обслуживанию

Во время инспекции Центра государственных административных услуг района Нинькиеу в городе Кантхо 13 июля премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что ключевым требованием при реализации двухуровневой модели местной администрации является переход от пассивного к активному и ориентированному на оказание услуг подходу. Этот переход жизненно важен для улучшения обслуживания граждан и бизнеса, создания новых возможностей для развития, придания нового импульса и обеспечения плавного, эффективного и бесперебойного управления, не оставляя без внимания ни один населенный пункт, подчеркнул он.

На встрече премьер-министр отметил, что двухуровневая модель местной администрации в дельте Меконга была реализована фундаментально хорошо, демонстрируя постоянный прогресс, постепенное улучшение и растущую стабильность работы.

Он призвал партийные комитеты, местные власти, Отечественный фронт Вьетнама и общественно-политические организации оперативно и эффективно выполнять Заключение Политбюро № 177, которое предписывает решительные и эффективные действия по обеспечению бесперебойной и стабильной работы двухуровневых административных единиц в каждом населенном пункте.

Подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления духа общественного служения, премьер-министр призвал соответствующие ведомства улучшить связь с базами данных, расширить работу с населением и повысить роль групп поддержки цифрового сообщества, особенно для оказания помощи гражданам, не знакомым с цифровыми инструментами. Он также рекомендовал назначать сотрудников на работу в нерабочее время, чтобы удовлетворить потребности людей, которые не могут выполнить административные процедуры в стандартное рабочее время.

Позже в тот же день, в ознаменование 78-й годовщины Дня инвалидов и павших воинов (27 июля 1947 - 2025 гг.), премьер-министр Фам Минь Тьинь воскурил благовония в знак уважения к президенту Хо Ши Мину и павшим героям на кладбище павших воинов города Кантхо, где покоятся почти 3800 солдат, положивших свои жизни во время войн сопротивления и при выполнении благородного международного долга.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Кантхо выступать в качестве регионального локомотива во всех областях

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Кантхо выступать в качестве регионального локомотива во всех областях

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегация депутатов Национального собрания (НС) города Кантхо 13 июля провели встречу с местными избирателями, в числе которых были преподаватели, исследователи, государственные служащие и сотрудники университетов, колледжей и научных учреждений города.
ПОДРОБНЕЕ

Top