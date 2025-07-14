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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал двухуровневые местные администрации перейти к проактивному обслуживанию
На встрече премьер-министр отметил, что двухуровневая модель местной администрации в дельте Меконга была реализована фундаментально хорошо, демонстрируя постоянный прогресс, постепенное улучшение и растущую стабильность работы.
Он призвал партийные комитеты, местные власти, Отечественный фронт Вьетнама и общественно-политические организации оперативно и эффективно выполнять Заключение Политбюро № 177, которое предписывает решительные и эффективные действия по обеспечению бесперебойной и стабильной работы двухуровневых административных единиц в каждом населенном пункте.
Подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления духа общественного служения, премьер-министр призвал соответствующие ведомства улучшить связь с базами данных, расширить работу с населением и повысить роль групп поддержки цифрового сообщества, особенно для оказания помощи гражданам, не знакомым с цифровыми инструментами. Он также рекомендовал назначать сотрудников на работу в нерабочее время, чтобы удовлетворить потребности людей, которые не могут выполнить административные процедуры в стандартное рабочее время.
Позже в тот же день, в ознаменование 78-й годовщины Дня инвалидов и павших воинов (27 июля 1947 - 2025 гг.), премьер-министр Фам Минь Тьинь воскурил благовония в знак уважения к президенту Хо Ши Мину и павшим героям на кладбище павших воинов города Кантхо, где покоятся почти 3800 солдат, положивших свои жизни во время войн сопротивления и при выполнении благородного международного долга.