Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Даклак сохранять динамику быстрого и устойчивого роста

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на рабочем заседании с Постоянным бюро парткома провинции Даклак. Фото: ВИA

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выделил четыре столпа роста для Даклака, включая качественную сельскохозяйственную и лесную продукцию для экспорта, крупномасштабную переработку сельскохозяйственной продукции и производство возобновляемой энергии; городскую экономику, цифровую и ирригационную инфраструктуру; а также логистику и туристические услуги на основе цифровых платформ и социоэкономики.



Провинции было предложено построить сильную политическую систему, укрепить национальную оборону и безопасность в сочетании с защитой окружающей среды, адаптацией к изменению климата и устойчивым сокращением бедности.

Даклак должен поднять свой статус до среднего национального уровня, став отличительным и привлекательным направлением для внутренних и иностранных туристов, сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь, добавив, что город Буонматхуот, центр Центрального нагорья, должен служить воротами для глобальной и региональной интеграции и связи. Цель состоит в том, чтобы обеспечить высокое качество жизни для жителей, с отличными социальными услугами, безопасной окружающей средой и широкими возможностями трудоустройства, сказал он.



Премьер-министр потребовал от провинциальной партийной организации, администрации, армии и народа укреплять доверие населения к партии, ее политике и руководящим принципам, способствовать солидарности между 49 этническими группами провинции и с другими этническими группами Центрального нагорья; обеспечить лучшие условия жизни для этнических меньшинств, не оставляя никого позади, и способствовать общему прогрессу и развитию; увеличить механизмы объединения всех имеющихся ресурсов для инвестиций в развитие, особенно через государственно-частное партнерство; ускорить инвестиции в транспортную инфраструктуру для создания новых пространств развития, городских и сервисных районов, промышленных зон, повышения конкурентоспособности продукции и товаров.



В то же время необходимо поддерживать границу мира, дружбы, сотрудничества и развития; активизировать подготовку качественных кадров для провинции и Центрального нагорья; содействовать переходу рабочей силы из сельских и сельскохозяйственных районов в промышленные и городские сектора; укреплять обороноспособность и безопасность страны для защиты территориальной целостности, национальной безопасности, социальной защиты и порядка, сказал он.

Признавая необходимость развития транспортной инфраструктуры для связи Центрального нагорья с другими регионами, он согласился рассмотреть предложения Даклака и поручил соответствующим министерствам и ведомствам координировать с провинцией работу по корректировке планов и стратегий.



В этом году, когда Даклак отмечает 120-летие своего строительства и развития, был проведен ряд культурных, дипломатических и социальных мероприятий.



В провинции наблюдается рост 10 из 16 ключевых показателей по сравнению с 2023 годом: валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) увеличился на 4,13% по сравнению с 2023 годом, а объем экспорта превысил 1 млрд долларов США, увеличившись на 25,4%. По состоянию на 31 июля было освоено 38,9 % запланированного государственного инвестиционного капитала, успешно выделенного на три национальные целевые программы на период 2021-2025 годов на общую сумму более 4,5 триллиона донгов (187,5 миллиона долларов США).



