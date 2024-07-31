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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Вьетнам и Индию увеличить объем двусторонней торговли до 20 млрд. долл. США
В настоящее время Индия имеет 410 действующих инвестиционных проектов на общую сумму 1,03 миллиарда долларов США во Вьетнаме, занимая 25-е место среди 146 стран и территорий, вкладывающих капитал в страну Юго-Восточной Азии, в то время как в Индии насчитывается 16 проектов с вьетнамскими инвестициями с общим капиталом более 14 миллионов долларов США, не считая инвестиций Vingroup.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что пять основных факторов успешного и эффективного сотрудничества между предприятиями двух стран - это прекрасные традиционные двусторонние отношения и дружба, высокое политическое доверие, открытый рынок, схожая культура, цивилизация и история, общие идеи, а также взаимное стремление к построению мощной, процветающей страны с быстрым и устойчивым экономическим развитием.
Он рассказал участникам, что после почти 40-летнего проведения дела "Доймой" (Обновление) Вьетнам стал одной из 40 крупнейших экономик мира, входит в число 20 ведущих торговых стран и занимает 32-е место в мировом рейтинге по стоимости национального бренда. Кроме того, Вьетнам подписал 16 соглашений о свободной торговле (ССТ) с более чем 60 странами.
Говоря о социально-экономической ситуации и инвестиционном климате Вьетнама, Фам Минь Тьинь отметил, что инвестиционный и деловой климат в стране постоянно улучшается. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) включила Вьетнам в число 20 ведущих экономик мира, принимающих прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Многие авторитетные международные организации и эксперты продолжают высоко оценивать результаты и перспективы развития экономики страны.
Подтвердив, что Вьетнам считает сектор иностранных инвестиций играющим важную роль, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что правительство всегда поощряет индийский бизнес к расширению инвестиционного сотрудничества в тех областях, где Индия имеет сильные стороны, а Вьетнам - высокий спрос и приоритеты, таких как высокие технологии, электроника, наука и технология, искусственный интеллект (ИИ), развитие инфраструктуры, возобновляемые источники энергии, новые виды энергии, такие как водород, биотехнологии, инновации, высокотехнологичное сельское хозяйство и фармацевтика.
Отметив, что двустороннее экономическое сотрудничество еще не соответствует своему потенциалу, глава вьетнамского правительства предложил индийским министерствам, ассоциациям и организациям поддерживать и развивать диалог и инвестиционные связи; выступать в качестве связующего звена между правительствами и деловыми кругами обеих стран; поддерживать вьетнамские предприятия для расширения их инвестиций и эффективной работы в Индии; создавать благоприятные условия для доступа большего количества вьетнамских товаров на индийский рынок.
Премьер-министр также обратился к министерствам, секторам и населенным пунктам Вьетнама с просьбой активизировать диалог для устранения трудностей и препятствий, с которыми сталкиваются индийские инвесторы во Вьетнаме; пересмотреть и реформировать административные процедуры; сократить и упростить ненужные; расширить использование цифровых технологий; усилить децентрализацию; снизить затраты на соблюдение требований и вводимые затраты для граждан и предприятий; хорошо подготовить условия и инфраструктуру для привлечения инвестиций.
Основываясь на принципах "гармонизации выгод и разделения рисков" и "сказанное должно быть сделано, принятые обязательства должны быть выполнены, а выполненные обязательства должны принести измеримые результаты", правительство Вьетнама стремится прислушиваться, поддерживать и создавать все благоприятные условия для иностранных инвесторов в целом и индийских в частности, чтобы их инвестиции и бизнес-операции во Вьетнаме были бесперебойными, эффективными и устойчивыми, подтвердил премьер-министр Фам Минь Тьинь.
На форуме, при участии премьер-министра Фам Минь Тьиня, предприятия двух стран заключили шесть соглашений о сотрудничестве в области авиации, туризма, культуры и фармацевтики.
По этому случаю вьетнамская авиакомпания Vietjet Air объявила о запуске нового маршрута из центрального города Дананг в Ахмадабад (Индия) и приветствовала своего 200-миллионного пассажира.
Новый маршрут начнет обслуживать пассажиров с октября. Благодаря этому шагу, Vietjet теперь имеет наибольшее количество прямых рейсов между Вьетнамом и Индией - 56 рейсов в неделю по семи маршрутам.