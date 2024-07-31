Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Вьетнам и Индию увеличить объем двусторонней торговли до 20 млрд. долл. США

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на форуме. Фото: ВИA

Торговля между Вьетнамом и Индией выросла с 200 миллионов долларов США в 2000 году до почти 15 миллиардов долларов США в прошлом году, из которых 8,5 миллиардов долларов США пришлось на вьетнамский экспорт.В настоящее время Индия имеет 410 действующих инвестиционных проектов на общую сумму 1,03 миллиарда долларов США во Вьетнаме, занимая 25-е место среди 146 стран и территорий, вкладывающих капитал в страну Юго-Восточной Азии, в то время как в Индии насчитывается 16 проектов с вьетнамскими инвестициями с общим капиталом более 14 миллионов долларов США, не считая инвестиций Vingroup.Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что пять основных факторов успешного и эффективного сотрудничества между предприятиями двух стран - это прекрасные традиционные двусторонние отношения и дружба, высокое политическое доверие, открытый рынок, схожая культура, цивилизация и история, общие идеи, а также взаимное стремление к построению мощной, процветающей страны с быстрым и устойчивым экономическим развитием.Он рассказал участникам, что после почти 40-летнего проведения дела "Доймой" (Обновление) Вьетнам стал одной из 40 крупнейших экономик мира, входит в число 20 ведущих торговых стран и занимает 32-е место в мировом рейтинге по стоимости национального бренда. Кроме того, Вьетнам подписал 16 соглашений о свободной торговле (ССТ) с более чем 60 странами.Говоря о социально-экономической ситуации и инвестиционном климате Вьетнама, Фам Минь Тьинь отметил, что инвестиционный и деловой климат в стране постоянно улучшается. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) включила Вьетнам в число 20 ведущих экономик мира, принимающих прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Многие авторитетные международные организации и эксперты продолжают высоко оценивать результаты и перспективы развития экономики страны.Подтвердив, что Вьетнам считает сектор иностранных инвестиций играющим важную роль, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что правительство всегда поощряет индийский бизнес к расширению инвестиционного сотрудничества в тех областях, где Индия имеет сильные стороны, а Вьетнам - высокий спрос и приоритеты, таких как высокие технологии, электроника, наука и технология, искусственный интеллект (ИИ), развитие инфраструктуры, возобновляемые источники энергии, новые виды энергии, такие как водород, биотехнологии, инновации, высокотехнологичное сельское хозяйство и фармацевтика.Отметив, что двустороннее экономическое сотрудничество еще не соответствует своему потенциалу, глава вьетнамского правительства предложил индийским министерствам, ассоциациям и организациям поддерживать и развивать диалог и инвестиционные связи; выступать в качестве связующего звена между правительствами и деловыми кругами обеих стран; поддерживать вьетнамские предприятия для расширения их инвестиций и эффективной работы в Индии; создавать благоприятные условия для доступа большего количества вьетнамских товаров на индийский рынок.Премьер-министр также обратился к министерствам, секторам и населенным пунктам Вьетнама с просьбой активизировать диалог для устранения трудностей и препятствий, с которыми сталкиваются индийские инвесторы во Вьетнаме; пересмотреть и реформировать административные процедуры; сократить и упростить ненужные; расширить использование цифровых технологий; усилить децентрализацию; снизить затраты на соблюдение требований и вводимые затраты для граждан и предприятий; хорошо подготовить условия и инфраструктуру для привлечения инвестиций.Основываясь на принципах "гармонизации выгод и разделения рисков" и "сказанное должно быть сделано, принятые обязательства должны быть выполнены, а выполненные обязательства должны принести измеримые результаты", правительство Вьетнама стремится прислушиваться, поддерживать и создавать все благоприятные условия для иностранных инвесторов в целом и индийских в частности, чтобы их инвестиции и бизнес-операции во Вьетнаме были бесперебойными, эффективными и устойчивыми, подтвердил премьер-министр Фам Минь Тьинь.На форуме, при участии премьер-министра Фам Минь Тьиня, предприятия двух стран заключили шесть соглашений о сотрудничестве в области авиации, туризма, культуры и фармацевтики.