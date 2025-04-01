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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал вузы Вьетнама и США к практическому сотрудничеству
Посол США Марк Е. Наппер и представители американских вузов высоко оценили образовательную стратегию Вьетнама и подтвердили готовность работать вместе над реализацией социально-экономических задач, особенно в области образования, науки, технологий, инноваций и повышения качества человеческого капитала.
Представители университетов США заявили, что IAPP 2025 — это мероприятие по стратегическому установлению связей между вьетнамскими университетами и университетами США, которое поможет университетам с обеих сторон разработать практические, эффективные и устойчивые планы сотрудничества.
В рамках программы 21 американский университет и 30 вузов Вьетнама обсудят перспективы взаимодействия в таких областях, как STEM-дисциплины (наука, технологии, инженерия и математика), цифровая трансформация, зеленая экономика, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), микроэлектроника и полупроводники, искусственный интеллект (ИИ), автоматизация, биотехнологии, передовые материалы, зеленая энергетика, международное право, устойчивое сельское хозяйство, здравоохранение, образование, а также исследования в области Юго-Восточной Азии и вьетнамского языка.
На встрече представители университетов двух стран обменялись мнениями, обратившись к правительству и премьер-министру с просьбой направить и поддержать развитие связей между двумя образовательными системами для содействия программам сотрудничества в области образования и обучения, особенно в области обмена студентами и преподавателями, совместного обучения, совместных исследовательских программ и т. д.
Премьер-министр подчеркнул, что для решения текущих задач Вьетнам должен проводить стратегию «кардинального изменения ситуации», в которой образование и подготовка кадров играют ключевую роль. Он предложил университетам обеих стран разработать долгосрочные, устойчивые и практические планы сотрудничества, включающие различные формы взаимодействия – от обмена студентами и преподавателями до совместных исследований и разработки новых направлений, таких как освоение морского пространства, космоса и подземных ресурсов.
Он также предложил американской стороне рассмотреть возможность расширения программ стипендий и предоставления льгот по оплате обучения для вьетнамских студентов и аспирантов.
Глава правительства Вьетнама призвал вузы обеих стран инициировать конкретные проекты сотрудничества, особенно в области высоких технологий, ИИ, полупроводников, биотехнологий, медицины, сельского хозяйства, иностранных языков и подготовки высококвалифицированных специалистов для международных корпораций, и сотрудничество в области исследований и разработок.
На сегодняшний день около 30 000 вьетнамских студентов обучаются в США, что делает Вьетнам одной из пяти стран с наибольшим числом иностранных студентов в американских вузах.