Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал вновь назначенных членов кабинета построить чистое, подотчетное правительство

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 18 февраля провел конференцию по выполнению резолюций Национального собрания (НС) 15-го созыва о структуре правительства и распределении задач между недавно назначенными членами кабинета министров на период 2021-2026 гг.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на конференции. Фото: ВИA  
Ранее в тот же день на 9-й внеочередной сессии НС принял резолюцию № 176/2025/QH15 об организационной структуре правительства и резолюцию № 177/2025/QH15 о количестве членов кабинета министров, оба на текущий срок.

Согласно этим резолюциям, правительство состоит из 14 министерств и трех агентств министерского уровня. В состав кабинета министров входят 25 человек, в том числе премьер-министр, семь заместителей премьер-министра, 14 министров и три главы ведомств министерского уровня.

НС также утвердило назначения Нгуен Чи Зунга и Май Ван Тьиня заместителями премьер-министра, а также Чан Хонг Миня министром строительства, Нгуен Мань Хунга министром науки и технологий, До Дык Зуя министром сельского хозяйства и окружающей среды и Дао Нгок Зунга министром по этническим и религиозным делам.

В ходе конференции премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что правительство, как высший административный орган, несет большую ответственность во всех секторах, в частности, поскольку Вьетнам стремится к устойчивому двузначному экономическому росту, обеспечивая при этом макроэкономическую стабильность, контролируя инфляцию, государственный долг и бюджетный дефицит, а также защищая национальный суверенитет и территориальную целостность. Другие национальные цели включают в себя повышение социального обеспечения, развитие дипломатических отношений, поддержание мирных условий и сотрудничества для развития, а также борьбу с коррупцией, расточительством и негативными явлениями.

Премьер-министр выразил уверенность, что правительство, руководствуясь принципом соответствия действий словам, обязательствами, ведущими к действиям и практическим результатам, высокой решимостью, большими усилиями, решительными действиями и четким распределением обязанностей, продолжит добиваться значительного прогресса. Он подчеркнул роль организации в продвижении Вьетнама к новой эре процветания и цивилизации.

Выступая от имени вновь назначенных чиновников, заместитель премьер-министра Нгуен Чи Зунг отметил как большую честь, так и огромную ответственность их новой роли. Он пообещал, что новые члены кабинета будут работать честно, самоотверженно и решительно, укрепляя единство в правительстве, чтобы служить стране и народу. Они также обязались строго следовать политике и указаниям партии, государства и высокопоставленных руководителей, поддерживая тесную координацию с министерствами, отраслями и местными органами власти, чтобы эффективно выполнять свои обязанности.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Авиакомпания Vietnam Airlines вошла в топ-20 лучших авиакомпаний мира

Авиакомпания Vietnam Airlines вошла в топ-20 лучших авиакомпаний мира

Национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines был включен в Топ-20 лучших авиакомпаний мира за 2025 год по версии AirlineRatings и второй год подряд получил награду World's Best Value Premium Economy award за лучшее соотношение цены и качества в мире.
ПОДРОБНЕЕ

Top