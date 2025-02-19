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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал вновь назначенных членов кабинета построить чистое, подотчетное правительство
Согласно этим резолюциям, правительство состоит из 14 министерств и трех агентств министерского уровня. В состав кабинета министров входят 25 человек, в том числе премьер-министр, семь заместителей премьер-министра, 14 министров и три главы ведомств министерского уровня.
НС также утвердило назначения Нгуен Чи Зунга и Май Ван Тьиня заместителями премьер-министра, а также Чан Хонг Миня министром строительства, Нгуен Мань Хунга министром науки и технологий, До Дык Зуя министром сельского хозяйства и окружающей среды и Дао Нгок Зунга министром по этническим и религиозным делам.
В ходе конференции премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что правительство, как высший административный орган, несет большую ответственность во всех секторах, в частности, поскольку Вьетнам стремится к устойчивому двузначному экономическому росту, обеспечивая при этом макроэкономическую стабильность, контролируя инфляцию, государственный долг и бюджетный дефицит, а также защищая национальный суверенитет и территориальную целостность. Другие национальные цели включают в себя повышение социального обеспечения, развитие дипломатических отношений, поддержание мирных условий и сотрудничества для развития, а также борьбу с коррупцией, расточительством и негативными явлениями.
Премьер-министр выразил уверенность, что правительство, руководствуясь принципом соответствия действий словам, обязательствами, ведущими к действиям и практическим результатам, высокой решимостью, большими усилиями, решительными действиями и четким распределением обязанностей, продолжит добиваться значительного прогресса. Он подчеркнул роль организации в продвижении Вьетнама к новой эре процветания и цивилизации.
Выступая от имени вновь назначенных чиновников, заместитель премьер-министра Нгуен Чи Зунг отметил как большую честь, так и огромную ответственность их новой роли. Он пообещал, что новые члены кабинета будут работать честно, самоотверженно и решительно, укрепляя единство в правительстве, чтобы служить стране и народу. Они также обязались строго следовать политике и указаниям партии, государства и высокопоставленных руководителей, поддерживая тесную координацию с министерствами, отраслями и местными органами власти, чтобы эффективно выполнять свои обязанности.