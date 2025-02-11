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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал бизнес увеличить свой вклад в развитие страны
Он подчеркнул большой вклад бизнеса и предпринимателей в развитие страны в ходе 40-летнего проведения дела «Доймой» (обновления), особенно в периоды кризисов и трудностей, таких как пандемия COVID-19 и стихийные бедствия. Премьер-министр отметил, что в настоящее время частный сектор вносит почти 45% в ВВП страны, более 40% от общего объема социальных инвестиций, обеспечивает работой 85% трудящихся по всей стране, составляет 35% от общего оборота импорта и 25% от общего оборота экспорта.
Глава правительства подтвердил, что партия и государство постоянно проводят многочисленные политики и законы, направленные на поддержку и создание благоприятных условий для развития бизнеса и предпринимателей.
Он потребовал от министерств, отраслей, местных органов власти, и особенно от предприятий, достичь темпов роста, равных или даже превышающих целевой показатель роста страны, что позволит нации достичь своих ключевых целей к 100-летию основания Коммунистической партии Вьетнама в 2030 году.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что бизнес-сообщество и предприниматели возьмут на себя ведущую роль в инновациях, ускорении научно-технологического развития и цифровой трансформации, внесут больший вклад в реализацию стратегических прорывов в области институциональной реформы, развития инфраструктуры и подготовки кадров, помогут стране достичь быстрого и прорывного роста и будут способствовать всестороннему, комплексному и устойчивому развитию.
Премьер-министр также призвал содействовать развитию цифровой экономики, «зеленой» экономики, циркулярной экономики, креативной экономики и экономики совместного пользования. Он призвал бизнес присоединиться к глобальным цепочкам создания стоимости, поставок и производства для укрепления национальных брендов; активно участвовать в программах социального обеспечения и поддерживать программу правительства по ликвидации временных и ветхих домов.
Представители бизнеса выразили свою решительную поддержку и пообещали активно участвовать в национальных программах, инициированных партией и государством, способствуя достижению цели страны по увеличению ВВП не менее чем на 8% в 2025 году и достижению двузначного роста в ближайшие годы.
Примечательно, что бизнес продемонстрировал готовность участвовать в масштабных национальных проектах, включая высокоскоростную железную дорогу Север-Юг, железные дороги стандартной колеи, соединяющие Китай, городские железные дороги, проекты в области атомной энергетики, программы развития науки и технологий, инновационные инициативы, проекты по изучению подземных, морских и космических ресурсов.
Чан Ба Зыонг, председатель совета директоров АО «Группа Чыонг Хай» (THACO), заявил, что благодаря высококвалифицированным инженерам и опыту в области исследований и разработки продукции, а также международному сотрудничеству, THACO стремится к рациональной передаче технологий и локализации производства для обслуживания железнодорожных проектов, стремясь снизить затраты, обеспечить качество и дать возможность малым и средним предприятиям участвовать в цепочке поставок.
Тем временем председатель совета директоров АО «Хоа Фат Групп» Чан Динь Лонг подтвердил готовность своей компании инвестировать и поставлять продукцию для проектов городских железных дорог в Ханое и Хошимине, железнодорожного проекта Лаокай - Ханой - Хайфон, высокоскоростной железной дороги Север-Юг. Он подчеркнул, что Хоа Фат может обеспечить качество, своевременную доставку и более низкую стоимость по сравнению с импортной продукцией.
Представители бизнеса предложили правительству, министерствам и местным органам власти продолжить устранение препятствий, связанных с земельным законодательством, планированием, процедурами, лицензированием и механизмами для раскрытия потенциальных ресурсов. Они призвали к оказанию финансовой поддержки и проведению налоговой политики с учетом приоритетных секторов и проектов.
Председатель FPT Чыонг Жа Бинь отметил, что научный потенциал Вьетнама удвоился по сравнению с ВВП страны. Он предложил включить ИИ в учебную программу на всех уровнях образования, чтобы ускорить превращение Вьетнама в страну, управляемую ИИ.
Председатель совета директоров и генеральный директор T&T Group До Куанг Хиен предложил ускорить процесс акционирования государственных предприятий, предложив, чтобы предприятия, которые больше не нуждаются в государственной собственности, могли полностью избавиться от своего капитала.