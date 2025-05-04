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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Бариа-Вунгтау сделать Кондао местом назначения мирового класса
На рабочем заседании Постоянного бюро провинциального парткома 3 мая премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил местным властям доработать и реализовать схему применения специальных механизмов для развития Кондао.
По его словам, наряду с укреплением международного авторитета, остров должен стать надежной передовой линией, укрепляющей национальную оборону, стимулирующей экономический рост на море, а также преуспевающей в духовном и экологическом туризме.
Назвав инфраструктуру ключевым узким местом для роста Кондао, он поручил провинции возглавить мобилизацию инвестиций для строительства международного аэропорта Кондао на основе государственно-частного партнерства.
Он предложил провинции обеспечить комплексное планирование здравоохранения, образования, культуры и социальной инфраструктуры, а также увеличить инвестиции в электроэнергию, чистую воду, очистку отходов, покрытие 5G и озеленение кладбищ Кондао.
По его словам, местность должна сосредоточиться на создании единого центра обслуживания населения, призывая провинцию поощрять политику привлечения высококачественных кадров и инвестиций, сочетающих экономический рост с национальной обороной.
Несмотря на глобальную неопределенность и растущие проблемы, в первом квартале 2025 года Бариа-Вунгтау добилась значительных результатов: 12 из 14 ключевых экономических и финансовых показателей продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим годом. ВРВП провинции вырос на 2,48%, а общий объем инвестиций, привлеченных из внутренних и иностранных источников, превысил 53 трлн донгов (2,03 млрд долларов США). Доходы государственного бюджета достигли 25,5 трлн донгов, или 24,9% от годового плана. Только в первом квартале было зарегистрировано 405 новых предприятий с общим капиталом более 9 трлн донгов, что на 75,47% больше, чем в прошлом году.
Уезд Кондао, состоящий из 16 островов общей площадью около 76 кв. км и населением более 12 000 человек, в последние годы добился значительных успехов, вложив крупные инвестиции в инфраструктуру для повышения уровня жизни местного населения и поддержки ключевого туристического сектора, сохранив при этом исторические достопримечательности.
В соответствии с генеральным планом уезда до 2030 года с перспективой до 2045 года, реализуются ключевые инфраструктурные проекты, включая энергоснабжение от национальной сети, проект по обеспечению чистой водой, военно-гражданский госпиталь, модернизацию очистных сооружений и новый комплекс по переработке твердых отходов.
Бариа-Вунгтау попросил оказать поддержку в решении проблем, связанных с химическими и нефтехимическими проектами, увеличить выработку электроэнергии на ТЭЦ Фуми, разрешить ускоренный пересмотр провинциального планирования и утвердить основные объекты транспортной инфраструктуры, такие как аэропорты, морские порты, скоростные и железные дороги. Они также предложили правительству принять спонсируемый генеральный план развития аэропорта Кондао до 2030 года с перспективой до 2050 года и ввести специальную политику для раскрытия потенциала развития острова.
Похвалив усилия и достижения провинции, премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал провинцию развивать «смелый и стремительный» дух исторической кампании апреля 1975 года, призывая Бариа - Вунгтау и Кондао двигаться вперед «быстрее и смелее», добиваясь прорывов, чтобы почтить память жертв прошлых поколений.
Он подчеркнул необходимость того, чтобы местные власти оставались адаптивными, проактивными и ориентированными на результат. Они должны укреплять уверенность в своих силах, решительно преодолевать трудности, четко определять обязанности и результаты, а также предлагать высокоэффективные и целенаправленные решения.
Подчеркивая ориентированность на людей и бизнес, глава правительства призвал к большей децентрализации и делегированию полномочий, а также к целевому распределению ресурсов. Он поручил провинции упорядочить административные процедуры, сократить расходы и временные затраты, а также принять смелый, ответственный образ мышления, руководствуясь принципами служения национальным и общественным интересам без личных мотивов и коррупции.
Он также напомнил Бариа-Вунгтау и Кондао о необходимости тщательной подготовки к всеуровневым партийным съездам, активизации реорганизации административных единиц, а также усилий по укреплению научно-технического применения, содействию международной интеграции и ускорению роста развития частного сектора.