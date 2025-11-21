Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Южную Африку для участия в саммите G20

Это первый визит Премьер-министра Вьетнама в ЮАР за последние 21 год. В аэропорту Премьер-министра Фам Минь Тьинь, его супругу и вьетнамскую делегацию приветствовали представители правительства ЮАР, представители Министерства иностранных дел ЮАР и сопровождающие связные. Со стороны Вьетнама встречу обеспечивали Посол Вьетнама в ЮАР Хоанг Ши Кыонг, сотрудники посольства и представители вьетнамской общины в ЮАР.

Саммит G20 2025 года проходит в городе Йоханнесбург. Саммит состоится 22–23 ноября под темой «Солидарность, Равенство и Устойчивое развитие» и сосредоточится на четырёх ключевых направлениях: укрепление устойчивости и реагирования на стихийные бедствия; продвижение устойчивого управления долгом для стран с низким уровнем дохода; мобилизация финансов для справедливого энергетического перехода; эффективное использование критически важных полезных ископаемых в интересах инклюзивного и устойчивого роста.

После шести предыдущих участий в саммитах G20, на этом саммите Вьетнам представит свои политические послания, сосредоточенные на ключевых вопросах, направленных на содействие мировому экономическому росту, снижению рисков и усилению сотрудничества в стратегических областях, таких как минеральные ресурсы, энергетика, реформа глобальной торговой, финансовой и инвестиционной систем в период их переоформления и формирования новых глобальных правил.

В рамках саммита Премьер-министр проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами других стран и руководителями международных организаций с целью стимулирования сотрудничества в стратегически важных для Вьетнама сферах — таких как зелёный переход, цифровая трансформация, инновации, развитие стратегической инфраструктуры, подготовка высококвалифицированных кадров — тем самым максимально привлекая международные ресурсы для достижения целей развития страны.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь также проведёт двусторонние мероприятия с Южной Африкой, направленные на укрепление вьетнамско-южноафриканских отношений в различных сферах, реализацию двусторонних высокоуровневых договорённостей и продвижение повышения уровня двухсторонних отношений до стратегического партнёрства. Это создаст мощный импульс для углубления сотрудничества между двумя странами в интересах народов Вьетнама и ЮАР, а также мира и развития в регионе и мире.