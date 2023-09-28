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Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Ханой, успешно завершив деловой тур в США и Бразилию
Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел около 20 двусторонних встреч с лидерами стран, международных организаций и политиками США, включая генерального секретаря Организации Объединенных Наций, председателя Генеральной Ассамблеи ООН, президента Кубы, премьер-министра Таиланда, президента Румыния, президента Словении, президента Финляндии...
Визит совершен сразу после повышения Вьетнамом и США уровня отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира, безопасности и устойчивого развития. Поэтому премьер-министру предстоит немало мероприятий по конкретизации и реализации договоренностей и обязательств, достигнутых между высшими руководителями двух стран.
Помимо встреч с политиками, министрами США и выступлений с политическими заявлениями в университетах, премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил бизнес-ассоциации, инвестиционные фонды и ведущие американские и мировые экономические группы, такие как Микрософт, Синопсис, Фейсбук, Эппл, Гугл, Боинг...
В ходе официального визита в Бразилию, премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, встречи с лидерами ряда бразильских политических партий и организаций дружбы, выступил с политической речью в Министерства иностранных дел Бразилии, провел переговоры с представителями бизнеса и посетил ведущие бразильские предприятия, такие как аэрокосмическая корпорация Embraer.
Несмотря на плотную рабочую программу как в США, так и в Бразилии, премьер-министр Фам Минь Тьинь имел здесь встречи с зарубежными вьетнамцами и американскими и бразильскими друзьями, многие из которых внесли свой вклад в укрепление двухсторонних отношений.
Деловой тур премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленной вьетнамской делегации в ООН. США и Бразилию имел большой успех, были достигнуты на высоком уровне все цели, задачи и практическое развертывание внешней политики XIII съезда Партии.