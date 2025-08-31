Báo Ảnh Việt Nam

Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Тяньцзинь, начав рабочую поездку для участия в саммите ШОС

В 00:00 31 августа по местному времени специальный борт с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тьинем и вьетнамской делегацией прибыл в аэропорт Синьхай города Тяньцзинь, начав рабочую поездку для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 и работы в Китае.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь прибыл в Тяньцзинь, начав визит для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года. Фото: Зыонг Зянг/ВИА.  
Приглашённый страной-хозяином в качестве почётного гостя, Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь выступит с важной речью на расширенном заседании саммита ШОС, чтобы поделиться достижениями и ориентирами социально-экономического развития Вьетнама, а также выразить позиции и устремления страны в укреплении сотрудничества ради целей быстрого и устойчивого развития.

В рамках саммита ШОС Премьер-министр Фам Минь Тьинь также проведёт ряд двусторонних встреч с руководителями государств, международных организаций и крупных корпораций для продвижения конкретных направлений сотрудничества, прежде всего в целях мобилизации ресурсов для реализации задач национального развития.

В рамках двусторонних мероприятий с Китаем, в год празднования 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и в контексте «Года гуманитарных обменов Вьетнам – Китай 2025», Премьер-министр Фам Минь Тьинь проведёт встречи с руководством КНР для поддержания стратегического диалога на высшем уровне, укрепления политического доверия, конкретизации и эффективного претворения в жизнь достигнутых договорённостей, особенно результатов визитов двух Генеральных секретарей.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес начал государственный визит во Вьетнам

Утром 31 августа Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес вместе с супругой Лис Куэста Пераса прибыли в Ханой с государственным визитом во Вьетнам по приглашению Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и его супруги. Визит продлится с 31 августа по 2 сентября 2025 года и приурочен к празднованию 80-летия победы Августовской революции и Дня независимости СРВ.
