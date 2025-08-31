НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Тяньцзинь, начав рабочую поездку для участия в саммите ШОС
В рамках саммита ШОС Премьер-министр Фам Минь Тьинь также проведёт ряд двусторонних встреч с руководителями государств, международных организаций и крупных корпораций для продвижения конкретных направлений сотрудничества, прежде всего в целях мобилизации ресурсов для реализации задач национального развития.
В рамках двусторонних мероприятий с Китаем, в год празднования 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и в контексте «Года гуманитарных обменов Вьетнам – Китай 2025», Премьер-министр Фам Минь Тьинь проведёт встречи с руководством КНР для поддержания стратегического диалога на высшем уровне, укрепления политического доверия, конкретизации и эффективного претворения в жизнь достигнутых договорённостей, особенно результатов визитов двух Генеральных секретарей.