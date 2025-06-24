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Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Тяньцзинь для участия во ВЭФ и рабочей поездки в Китай

По сообщению специального корреспондента ВИА, в 11:30 24 июня по местному времени (10:30 по времени Ханоя) самолёт, на борту которого находился Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация, приземлился в международном аэропорту Биньхай, начав рабочую поездку для участия в 16-й ежегодной встрече новых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходящей в городе Тяньцзинь, и осуществляет рабочий визит в Китай.
  Церемония встречи премьер-министра Фам Минь Тьиня в Тяньцзине, где он отправится на 16-ю ежегодную встречу лидеров ВЭФ. Фото: ВИА  
В аэропорту премьер-министра и вьетнамскую делегацию встречали Вице-мэр города Тяньцзинь Ван Сюфэн, Посол Китая во Вьетнаме Сюн Бо, представитель Премьер-министра КНР, Посол Вьетнама в Китае Фам Тхань Бинь, сотрудники Посольства и представители вьетнамской общины в Китае.

Это первая поездка одного из высших руководителей Вьетнама в Китай в 2025 году, состоявшаяся вскоре после успешного государственного визита Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам в апреле, в контексте празднования 75-летия установления дипломатических отношений и Года гуманитарных обменов между Вьетнамом и Китаем.

В рамках ВЭФ 16 Тяньцзинь, проходящего под девизом «Предпринимательский дух в новую эпоху», Премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в церемонии открытия, сессии политического диалога с Исполнительным председателем ВЭФ, дискуссии на тему «Столетие Азии: под угрозой?», а также в других сопутствующих мероприятиях.

Премьер-министр совместно с представителями правительств, бизнеса, международных организаций и научных кругов обсудит пять ключевых тем: анализ глобальной экономики, перспективы Китая, трансформация промышленности, инвестиции в человека и планету, новая энергетика и материалы.

В рамках форума Премьер-министр также проведёт встречи и переговоры с руководством ВЭФ, лидерами других стран, представителями международных организаций, чтобы продвигать сотрудничество по всем направлениям.

В части двусторонних мероприятий с Китаем Премьер-министр Фам Минь Тьинь проведёт переговоры с высшим руководством КНР, примет участие во Вьетнамо-китайском бизнес-форуме, встретится с руководителями ведущих китайских корпораций, а также с представителями вьетнамской диаспоры и студентами во ВКНР. Кроме того, он посетит экономические и социальные объекты, чтобы ознакомиться с китайскими моделями развития, такими как фондовая биржа, зоны свободной торговли и др.

ВИА/ИЖВ

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Премьер-министр Вьетнама отправился в Китай для участия в 16-м ежегодном совещании новых лидеров ВЭФ в Тяньцзине и проведения рабочих встреч

Премьер-министр Вьетнама отправился в Китай для участия в 16-м ежегодном совещании новых лидеров ВЭФ в Тяньцзине и проведения рабочих встреч

Ранним утром 24 июня Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь вылетел в Китай для участия в 16-м ежегодном совещании новых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое проходит в городе Тяньцзинь, и для проведения рабочих мероприятий в период с 24 по 27 июня.
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