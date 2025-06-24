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Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Тяньцзинь для участия во ВЭФ и рабочей поездки в Китай
Это первая поездка одного из высших руководителей Вьетнама в Китай в 2025 году, состоявшаяся вскоре после успешного государственного визита Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам в апреле, в контексте празднования 75-летия установления дипломатических отношений и Года гуманитарных обменов между Вьетнамом и Китаем.
В рамках ВЭФ 16 Тяньцзинь, проходящего под девизом «Предпринимательский дух в новую эпоху», Премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в церемонии открытия, сессии политического диалога с Исполнительным председателем ВЭФ, дискуссии на тему «Столетие Азии: под угрозой?», а также в других сопутствующих мероприятиях.
Премьер-министр совместно с представителями правительств, бизнеса, международных организаций и научных кругов обсудит пять ключевых тем: анализ глобальной экономики, перспективы Китая, трансформация промышленности, инвестиции в человека и планету, новая энергетика и материалы.
В рамках форума Премьер-министр также проведёт встречи и переговоры с руководством ВЭФ, лидерами других стран, представителями международных организаций, чтобы продвигать сотрудничество по всем направлениям.
В части двусторонних мероприятий с Китаем Премьер-министр Фам Минь Тьинь проведёт переговоры с высшим руководством КНР, примет участие во Вьетнамо-китайском бизнес-форуме, встретится с руководителями ведущих китайских корпораций, а также с представителями вьетнамской диаспоры и студентами во ВКНР. Кроме того, он посетит экономические и социальные объекты, чтобы ознакомиться с китайскими моделями развития, такими как фондовая биржа, зоны свободной торговли и др.