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Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Токио, начав свою поездку на саммит, посвященный 50-летию отношений АСЕАН-Япония
Также запланировано участие в саммите Азиатского сообщества по сокращению выбросов (AZEC) под председательством премьер-министра Японии Кисиды Фумио и двусторонние встречи с лидерами ряда стран и международных организаций по этому случаю.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь проведет переговоры и встречи с японскими высокопоставленными руководителями, посетит некоторые японские населенные пункты и поработает с лидерами японских экономических групп. Он также примет участие в мероприятии по развитию вьетнамско-японского трудового сотрудничества.
Поездка премьер-министра в Японию продолжает реализовывать внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самодостаточность, диверсификацию и многосторонность, поддерживая свою позицию — быть хорошим другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества, подтверждая роль, ответственность и вклад страны в построение сообщества АСЕАН в условиях мира и процветания, а также делая отношения АСЕАН и Японии более глубокими, содержательными и эффективными.
Это также демонстрирует последовательную политику Вьетнама в области зеленого роста и реагирования на изменение климата, а также твердую приверженность страны и ответственный вклад в этой области, посылая сигнал о мирном, искреннем и заслуживающем доверия Вьетнаме, стране, которая готова укреплять дружественные отношения, диалог и сотрудничество к взаимной выгоде и создавать мирную и стабильную региональную и международную обстановку вместе с другими странами.
В частности, поездка вьетнамского премьер-министра также является конкретизацией и реализацией нового этапа вьетнамско-японского всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире, создавая мощный импульс для ускорения сотрудничества между двумя странами в области экономики, торговли, инвестиций и труда, делая двусторонние связи более глубоким и содержательными, принося практическую пользу обеим странам и народам.