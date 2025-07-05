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Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Рио-де-Жанейро, начав участие в расширенном саммите БРИКС и рабочий визит в Бразилию

По сообщению специального корреспондента ВИА, в 5:45 по местному времени (15:45 по ханоийскому времени) 5 июля, специальный самолёт с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тьинем, его супругой и вьетнамской делегацией прибыл на военный аэропорт Галеан в городе Рио-де-Жанейро, начав участие в расширенном саммите БРИКС и двусторонние мероприятия в Федеративной Республике Бразилия.
  Церемония приветствия премьер-министра Фам Минь Тьиня и его супруги Ле Тхи Бич Чан в военном аэропорту Галеан, Рио-де-Жанейро (Бразилия). Фото: ВИА  
Премьер-министра и делегацию встречали в аэропорту Лаудемар Ж. де Агияр Нето, заместитель министра иностранных дел Бразилии по вопросам продвижения торговли, науки, технологий, инноваций и культуры; посол Вьетнама в Бразилии Буй Ван Нги, сотрудники Посольства Вьетнама.

С саммитом, проходящим под темой «Укрепление сотрудничества Юг–Юг для продвижения более инклюзивного и устойчивого управления», мероприятие 2025 года является одним из важнейших многосторонних форумов, в котором принимают участие около 20 лидеров стран, Генеральный секретарь ООН и руководители многих международных организаций.

Фам Минь Тьинь представляет Вьетнам на саммите в качестве страны-партнёра, став десятым партнёром БРИКС. Он примет участие и выступит на высших заседаниях саммита по ключевым темам: укрепление многосторонности, вопросы экономики и финансов, искусственный интеллект, окружающая среда, изменение климата, глобальное здравоохранение и др.

В рамках визита Премьер-министр также проведёт двусторонние встречи с лидерами стран и международных организаций, подтверждая роль, устремления и ответственное участие Вьетнама в этой многосторонней платформе, а также углубляя сотрудничество с странами БРИКС и международными партнёрами.

Это уже третий визит Премьера Вьетнама в Бразилию за последние три года, что подчёркивает долгосрочную стратегическую направленность. Помимо участия в саммите, глава Правительства проведёт двусторонние мероприятия, чтобы продвигать всестороннее сотрудничество с Бразилией, особенно в экономике.

Бразилия — крупнейший торговый партнёр Вьетнама в Латинской Америке, в то время как Вьетнам — один из ключевых партнёров Бразилии в Юго-Восточной Азии. Двусторонний товарооборот между странами стремительно растёт, достигнув почти 8 млрд долларов США в 2024 году. Стороны ставят цель достичь 10 млрд долларов в 2025 году и 15 млрд долларов — к 2030 году.

Обе страны стремятся развивать партнёрство на основе взаимодополняемости и сильных сторон, особенно в таких сферах, как торговля, сельское хозяйство, энергетика, наука и технологии, безопасность и оборона, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата, добыча полезных ископаемых и др.

Особое внимание Вьетнам уделяет переговорам по Соглашению о свободной торговле (ССТ) с МЕРКОСУР — южноамериканским торговым объединением, членом которого является Бразилия. Ожидается, что это соглашение станет прорывом в экономических и инвестиционных отношениях, создаст практические выгоды для бизнеса и граждан обеих стран. Бразилия может стать трамплином для выхода Вьетнама на рынки Латинской Америки и самого МЕРКОСУР.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь также проведёт встречу с Президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой, посетит культурные и спортивные объекты, примет участие в деловом форуме и встретится с ведущими корпорациями Бразилии. Эти мероприятия направлены на укрепление политического доверия и углубление всестороннего устойчивого партнёрства между Вьетнамом и Бразилией, принося ощутимую пользу народам двух стран.

ИЖВ/ВИА

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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в деловом форуме Вьетнам – Бразилия

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в деловом форуме Вьетнам – Бразилия

По сообщению корреспондента ВИА, в рамках участия в расширенном саммите БРИКС и двусторонних мероприятий в Федеративной Республике Бразилия, во второй половине дня 5 июля (по местному времени), в городе Рио-де-Жанейро Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тьинь принял участие в деловом форуме Вьетнам – Бразилия.
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