Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Ниццу, начав рабочий визит во Французскую Республику

По сообщению специального корреспондента ВИА, завершив официальный визит в Эстонскую Республику, в 15:25 по местному времени (20:25 по ханойскому времени) 7 июня, специальный авиарейс с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тьинем, его супругой Ле Тхи Бик Чан и высокопоставленной вьетнамской делегацией прибыл в город Ницца, Французская Республика, начав программу участия в Третьей Конференции ООН по океану (UNOC 3) и проведения двусторонних мероприятий с 7 по 11 июня по приглашению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Президента Франции Эммануэля Макрона.
  Сотрудники посольства Вьетнама во Франции приветствуют премьер-министра Фам Минь Тьиня и его супругу. Фото: ВИА  
В аэропорту Кот-д’Азур в Ницце премьер-министра, его супругу и делегацию встретили представитель Министерства иностранных дел Франции, Посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тхань, сотрудники посольства и представители вьетнамской общины во Франции.

Это первый случай участия Премьер-министра Вьетнама в Конференции ООН по океану, а также первый визит Премьер-министра во Францию после того, как две страны повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства в октябре 2024 года. Визит также продолжает дипломатическую активность, начатую во время государственного визита Президента Франции Макрона во Вьетнам в мае 2025 года.

В качестве особого гостя Президента Франции на UNOC 3 Премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в пленарных заседаниях и сопутствующих форумах и мероприятиях, таких как форум по вопросам финансов и зелёной экономики, выставка морских наук и технологий и др. Особенно важно, что Премьер-министр сопредседательствует на Саммите по дельтам мира и выступит с ключевой речью на пленарном заседании UNOC 3.

Участие Премьер-министра Фам Минь Тьиня в UNOC 3 подчёркивает готовность Вьетнама быть надёжным партнёром в рамках моделей международного сотрудничества, делиться знаниями и опытом, вносить вклад в общие усилия по достижению Целей устойчивого развития.

В рамках мероприятия Премьер-министр также проведёт ряд двусторонних встреч с руководителями государств и международных организаций, участвующих в конференции, с целью углубления и продвижения сотрудничества между Вьетнамом и партнёрскими странами.

В рамках двусторонней программы с Францией Премьер-министр проведёт переговоры и встречи с высшим руководством Франции, примет участие во Вьетнамско-французском бизнес-форуме, проведёт рабочие встречи с руководителями ведущих французских корпораций, а также встретится с экспертами, представителями научной интеллигенции и вьетнамской общины во Франции…

Двусторонние мероприятия Премьер-министра Фам Минь Тьиня во Франции направлены на реализацию ключевых направлений в рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами, а также положений Совместного заявления Вьетнама и Франции по итогам государственного визита Президента Франции Макрона во Вьетнам, открывая новый этап многостороннего сотрудничества между двумя государствами.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top