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Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Ниццу, начав рабочий визит во Французскую Республику
Это первый случай участия Премьер-министра Вьетнама в Конференции ООН по океану, а также первый визит Премьер-министра во Францию после того, как две страны повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства в октябре 2024 года. Визит также продолжает дипломатическую активность, начатую во время государственного визита Президента Франции Макрона во Вьетнам в мае 2025 года.
В качестве особого гостя Президента Франции на UNOC 3 Премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в пленарных заседаниях и сопутствующих форумах и мероприятиях, таких как форум по вопросам финансов и зелёной экономики, выставка морских наук и технологий и др. Особенно важно, что Премьер-министр сопредседательствует на Саммите по дельтам мира и выступит с ключевой речью на пленарном заседании UNOC 3.
Участие Премьер-министра Фам Минь Тьиня в UNOC 3 подчёркивает готовность Вьетнама быть надёжным партнёром в рамках моделей международного сотрудничества, делиться знаниями и опытом, вносить вклад в общие усилия по достижению Целей устойчивого развития.
В рамках мероприятия Премьер-министр также проведёт ряд двусторонних встреч с руководителями государств и международных организаций, участвующих в конференции, с целью углубления и продвижения сотрудничества между Вьетнамом и партнёрскими странами.
В рамках двусторонней программы с Францией Премьер-министр проведёт переговоры и встречи с высшим руководством Франции, примет участие во Вьетнамско-французском бизнес-форуме, проведёт рабочие встречи с руководителями ведущих французских корпораций, а также встретится с экспертами, представителями научной интеллигенции и вьетнамской общины во Франции…
Двусторонние мероприятия Премьер-министра Фам Минь Тьиня во Франции направлены на реализацию ключевых направлений в рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами, а также положений Совместного заявления Вьетнама и Франции по итогам государственного визита Президента Франции Макрона во Вьетнам, открывая новый этап многостороннего сотрудничества между двумя государствами.