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Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Камбоджу, начав свой официальный визит
Утром 8 ноября во Дворце Мира в Пномпене премьер-министр Камбоджи Самдек Течо Хун Сен провел официальную церемонию встречи премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленной вьетнамской делегации. Оба премьер-министра приняли почетный караул камбоджийской армии. После церемонии встречи премьер-министры ушли на официальные переговоры.
Ранее, сразу после прилета в Камбоджу, премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил Монумент Независимости, памятник покойному королю Нородому Сиануку и Радио Вьетнамско-Камбоджийской дружбы в столице Пномпень.
Ожидается, что в ходе официального визита в Камбоджу премьер-министр Фам Минь Тьинь проведет переговоры с премьер-министром Камбоджи, аудиенцию с королем Камбоджи Нородомом Сиамони, встречи с председателем Сената Камбоджи Сай Чхумом, с председателем Национального собрания Хенг Самрином.
Кроме того, премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Хун Сен примут участие во Вьетнамско-камбоджийском форуме по содействию торговле и инвестициям.
Премьер-министр Вьетнама также посетит ряд социально-экономических учреждений, являющихся объектами сотрудничества Вьетнама и Камбоджи, встретится с представителями вьетнамской общины Камбоджи.