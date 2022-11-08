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Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Камбоджу, начав свой официальный визит

По сообщению спецкора ВИА, утром 8 ноября премьер-министр Фам Минь Тьинь и высокопоставленная вьетнамская делегация прибыли в Пномпень, чтобы начать официальный визит в Королевство Камбоджа по приглашению премьер-министра Королевства Камбоджа Самдека Течо Хун Сена.
  Церемония встречи премьер-министра Фам Минь Тьиня в международном аэропорту Пномпеня. Фото: ВИА
По пути из аэропорта и во Дворец Мира люди стояли по обеим сторонам дороги с яркими флагами, чтобы поприветствовать премьер-министра Вьетнама.

Утром 8 ноября во Дворце Мира в Пномпене премьер-министр Камбоджи Самдек Течо Хун Сен провел официальную церемонию встречи премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленной вьетнамской делегации. Оба премьер-министра приняли почетный караул камбоджийской армии. После церемонии встречи премьер-министры ушли на официальные переговоры.

Ранее, сразу после прилета в Камбоджу, премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил Монумент Независимости, памятник покойному королю Нородому Сиануку и Радио Вьетнамско-Камбоджийской дружбы в столице Пномпень.

Ожидается, что в ходе официального визита в Камбоджу премьер-министр Фам Минь Тьинь проведет переговоры с премьер-министром Камбоджи, аудиенцию с королем Камбоджи Нородомом Сиамони, встречи с председателем Сената Камбоджи Сай Чхумом, с председателем Национального собрания Хенг Самрином.

Кроме того, премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Хун Сен примут участие во Вьетнамско-камбоджийском форуме по содействию торговле и инвестициям.

Премьер-министр Вьетнама также посетит ряд социально-экономических учреждений, являющихся объектами сотрудничества Вьетнама и Камбоджи, встретится с представителями вьетнамской общины Камбоджи.

ВИА

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