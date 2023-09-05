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Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Индонезию, начав деловую поездку для участия в 43-м саммите АСЕАН

По данным спецкора ВИА, в 10:30 (по местному времени) 4 сентября самолет с премьер-министром Фам Минь Тьином и вьетнамской делегацией на борту прибыл в международный аэропорт Сукарно-Хатта в столице Индонезии Джакарта, где глава правительства Вьетнама примет участие в мероприятиях в рамках 43-го Саммита АСЕАН.
  Церемония встречи премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленной делегации Вьетнама в международном аэропорту Сукарно-Хатта в столице Джакарте. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Ожидается, что на 43-м саммите АСЕАН страны-участницы оценят реализацию Видения Сообщества АСЕАН до 2025 года и генеральных планов по трем столпам политики: безопасность, экономика и культура–общество, ориентации стратегии развития АСЕАН на следующие 20 лет, рассмотрят и обсудят направления и меры по укреплению и углублению отношений между АСЕАН и ее партнерами, региональную и мировую ситуацию.

АСЕАН примет и признает многие важные документы, такие как: Видение сообщества АСЕАН до 2045 года, Декларация АСЕАН о гармонизации IV, Декларация АСЕАН как эпицентр роста...

Принимая участие в 43-м саммите АСЕАН и связанных с ним конференциях и мероприятиях, премьер-министр Вьетнама поделится позициями Вьетнама, предложит инициативы и направления во многих областях сотрудничества, направленные на реализацию темы «АСЕАН имеет значение. Эпицентр роста», консолидацию процесса построения единого и сильного сообщества АСЕАН, занимающего все более важную роль и положение в регионе и мире, отвечающего ожиданиям и приносящего практическую пользу людям.

Помимо участия в 43-м саммите АСЕАН, премьер-министр Вьетнама встретится и пообщается с лидерами многих стран и международных организаций, участвующих в мероприятиях, для развития двустороннего сотрудничества и обмена вопросами, преставляющим общие интересы. Премьер-министр Фам Минь Тьинь также примет участие в Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН на тему «АСЕАН в многополярном мире», посетит Форум АСЕАН - Индо-Тихоокеанский регион.

ВИА/ИЖВ

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