НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Индонезию, начав деловую поездку для участия в 43-м саммите АСЕАН
АСЕАН примет и признает многие важные документы, такие как: Видение сообщества АСЕАН до 2045 года, Декларация АСЕАН о гармонизации IV, Декларация АСЕАН как эпицентр роста...
Принимая участие в 43-м саммите АСЕАН и связанных с ним конференциях и мероприятиях, премьер-министр Вьетнама поделится позициями Вьетнама, предложит инициативы и направления во многих областях сотрудничества, направленные на реализацию темы «АСЕАН имеет значение. Эпицентр роста», консолидацию процесса построения единого и сильного сообщества АСЕАН, занимающего все более важную роль и положение в регионе и мире, отвечающего ожиданиям и приносящего практическую пользу людям.
Помимо участия в 43-м саммите АСЕАН, премьер-министр Вьетнама встретится и пообщается с лидерами многих стран и международных организаций, участвующих в мероприятиях, для развития двустороннего сотрудничества и обмена вопросами, преставляющим общие интересы. Премьер-министр Фам Минь Тьинь также примет участие в Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН на тему «АСЕАН в многополярном мире», посетит Форум АСЕАН - Индо-Тихоокеанский регион.