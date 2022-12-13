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Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Брюссель для участия в саммите АСЕАН-ЕС и начав официальный визит в Бельгию

В 11:30 13 декабря (по местному времени) специальный самолет с премьер-министром Фам Минь Тьинем и высокопоставленной делегацией Вьетнама прибыл в военный аэропорт Мельсбрук, столица Брюсселя, Королевство Бельгия
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Бельгию. Фото: ВИА  
По сообщению спецкорреспондента ВИА, после завершения официального визита в Королевство Нидерландов, в 11:30 13 декабря (по местному времени) специальный самолет с премьер-министром Фам Минь Тьинем и высокопоставленной делегацией Вьетнама прибыл в военный аэропорт Мельсбрук, столица Брюсселя, Королевство Бельгия, для участия в 45-м юбилейном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - Европейского союза (ЕС) и посещения Королевства Бельгия с официальным визитом по приглашению президента Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.

Встречу премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленной делегации Вьетнама в аэропорту провели первый вице-президент Сената Федерального парламента Бельгии Андрис Гриффруа; представители Организационного комитета саммита АСЕАН–ЕС; директор департамента протокола Министерства иностранных дел Бельгии Оливер Белль; посол Вьетнама в Бельгии Нгуен Ван Тхао и сотрудники посольства, вьетнамской общины в Бельгии.

Отношения АСЕАН-ЕС были установлены в 1977 г. и подняты до стратегического партнерства в 2020 г. После 45 лет отношения между двумя сторонами развивались и охватили многие области, и это первый раз, когда АСЕАН и ЕС провели саммит, посвященный 45-летию отношений между двумя сторонами с участием лидеров стран-членов.

Деловая поездка премьер-министра Фам Минь Тьиня для участия в саммите включает ряд многосторонних и двусторонних мероприятий. Через визит Вьетнам подтверждает свою роль, ответственность и солидарность в АСЕАН, способствуя дальнейшему углублению стратегического партнерства АСЕАН-ЕС и отношений Вьетнама со странами-членами. В рабочей программе, помимо участия в 45-м саммите АСЕАН-ЕС и связанных с ним встречах, премьер-министр Фам Минь Тьинь проведет двусторонние встречи с лидерами ЕС и лидерами многих стран-членов ЕС и АСЕАН.

Наряду с этим премьер-министр Фам Минь Тьинь посетит Королевство Бельгия с официальным визитом; проведет переговоры и встречи с высшим руководством Бельгии; поработает с бельгийскими экономическими группами и встретится с вьетнамской общиной в Бельгии. Официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Бельгию способствует усилению и укреплению отношений между Вьетнамом и Бельгией, особенно в области морской экономики и экологического сельского хозяйства...

ВИА

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