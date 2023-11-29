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Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Анкару, начав официальный визит в Турцию
Это первый официальный визит премьер-министра Вьетнама в Турцию, а также первый обмен делегациями высокого уровня между двумя странами с 2018 года.
Во время своего пребывания в Турции у премьер-министра Фам Минь Тьиня запланированы переговоры и встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, вице-президентом Джевдетом Йылмазом и спикером Великого национального собрания Нуманом Куртулмушем, а также несколькими министрами и лидерами крупных экономических групп Турции. Премьер-министр примет участие во вьетнамско-турецком бизнес-форуме и посетит несколько экономических, культурных и исторических учреждений.
Вьетнам и Турция установили дипломатические отношения 7 июня 1978 года.
За последние 45 лет отношения между Вьетнамом и Турцией достигли неожиданных успехов, и есть потенциал для поднятия двусторонних связей на новую высоту, сказал посол Вьетнама в Турции До Шон Кхай.
Турция считает Вьетнам ведущим партнером в АСЕАН. Турция является одним из ведущих торговых партнеров Вьетнама на Ближнем Востоке. Двусторонний товарооборот является ярчайшим свидетельством потенциала развития вьетнамо-турецких отношений, сказал он, приведя данные Главного таможенного управления Вьетнама о том, что за первые четыре месяца 2023 года вьетнамский экспорт в Турцию достиг 642,34 млн. долл. США, увеличившись за год на 29,7%. По состоянию на октябрь 2023 года, Турция имела 36 действующих проектов с общим зарегистрированным капиталом около 1 миллиарда долларов США, занимая 26-е место среди 163 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам.
Официальный визит имеет важное значение для укрепления политического доверия и повышения эффективности многогранного сотрудничества между двумя странами.