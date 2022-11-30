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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на Национальной конференции городов 2022 года
Открывая конференцию, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Национальная конференция по вопросам городов 2022 года, как ожидается, приведет к позитивным изменениям для улучшения качества и количества урбанизации и городского развития в ближайшие 10 лет, эксплуатации и использования, задействования инновационных ресурсов города вместе с традиционными ресурсами, использования сравнительных и конкурентных преимуществ городских территорий в контексте национального, регионального и мирового развития...
Премьер-министр выразил пожелание, чтобы после этой конференции, исходя из функций и задач, министерства, отрасли, провинции и города имели конкретные и практические программы действий, немедленно и решительно реализовали планирование и строительство, управление и городское развитие во Вьетнаме, чтобы резолюции были воплощены в жизнь.
Глава Отдела ЦК КПВ по экономическим вопросам Чан Туан Ань предложил делегатам попрактиковаться в обсуждении таких важных вопросов, как определение задач и решений для создания прорывов для построения устойчивого города, в ближайшей перспективе рассмотреть построение планирования управления; создание синхронной и современной городской технической инфраструктуры; развитие системы, следуя единой, устойчивой, подходящей и синхронной городской сети...
Постановление № 148/NQ-CP установило 5 групп задач, включающих 33 задачи и 15 конкретных задач в области градостроительства, строительства, управления и развития, стремясь к тому, чтобы уровень урбанизации в стране составлял более 45% к 2025 году и более 50% к 2030 году; экономический вклад городских территорий в национальный ВВП составит более 75% к 2025 г. и более 85% к 2030 г.; а доля цифровой экономики в ВРП городов центрального подчинения достигнет 25%-30% к 2025 г. и 35%-40% к 2030 г. В частности, важно стремиться к построению «умной» городской сети национальных и региональных центров для международной связи и 3-5 городских центров с региональными и международными торговыми марками к 2030 году.