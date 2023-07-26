Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на заседании правительства по законотворчеству в июле

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на заседании правительства по законотворчеству в июле. Фото: ВИА

26 июля в здании Правительства под председательством Премьер-министра Фам Минь Тьиня состоялось внеочередное заседание Правительства, для рассмотрения и вынесения заключений по 8 вопросам, в том числе 3 предложения по законотворчеству, 2 законопроекта, 2 отчета и 1 проект постановления Национального собрания.