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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на заседании правительства по законотворчеству в июле
26 июля в здании Правительства под председательством Премьер-министра Фам Минь Тьиня состоялось внеочередное заседание Правительства, для рассмотрения и вынесения заключений по 8 вопросам, в том числе 3 предложения по законотворчеству, 2 законопроекта, 2 отчета и 1 проект постановления Национального собрания.На встрече присутствовали заместители премьер-министра: Ле Минь Кхай, Чан Хонг Ха; министры, руководители ведомств министерского уровня и ведомств при Правительстве.
С начала года Правительство провело 5 тематических заседаний по законотворчеству, демонстрируя высокую решимость, большие усилия, решительные действия, эффективность и действенность в осуществлении стратегических прорывов в институциональных механизмах.
По словам Премьер-министра, за прошедшее время ЦК Партии, Национальное собрание и Правительство приняли множество постановлений по устранению трудностей и препятствий в процессе развития, решению новых и беспрецедентных задач, чтобы вся страна успешно выполнила Резолюции XIII съезда Партии. В результате правовая система все больше совершенствуется. Однако по-прежнему существуют ограничения и недостатки, которые необходимо срочно рассмотреть и усовершенствовать, чтобы высвободить ресурсы и способствовать развитию.
Премьер-министр поручил министрам, руководителям ведомств министерского уровня и ведомств при правительстве продолжать сосредотачивать время, усилия и ресурсы на законотворчество и обеспечивать его процесс, ход и качество. Кроме того, продолжать консультировать и получать мнения затронутых субъектов, экспертов, ученых, людей, предприятий и ссылаться на регламенты других стран, подходящие для условия Вьетнама, чтобы усовершенствовать правовой институт.