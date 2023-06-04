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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на церемонии официальной встречи премьер-министра Австралии
После принятия отряда почетного караула и представления составов делегаций на церемонии встречи Фам Минь Тьинь и Энтони Альбанезе отправились в штаб-квартиру правительства для переговоров.
Это первый официальный визит премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе во Вьетнам с момента вступления в должность и всего через два месяца после государственного визита во Вьетнам генерал-губернатора Австралии Дэвида Херли, что показывает важность для Австралии отношения с Вьетнамом после 50 лет установления дипломатических отношений в 1973 году.
Наряду с переговорами с премьер-министром Фам Минь Тьинем, в ходе этого визита Энтони Альбанезе проведет встречи с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, президентом Во Ван Тхыонгом и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Премьер-министр Энтони Альбанезе вместе с премьер-министром Фам Минь Тьином посетит женские футбольные сборные двух страны.
Ранее, в полдень 3 июня, сразу после прибытия в Ханой премьер-министр Австралии посетил университет RMIT и пообедал в ресторане в старом квартале Ханоя, где заказал себе традиционный ханойский баньми и разливное пиво. Утром 4 июня до официальной церемонии встречи Энтони Альбанезе и делегация возложили цветы и посетили Мавзолей, чтобы почтить память президента Хо Ши Мина.
Вьетнам и Австралия установили дипломатические отношения в 1973 году. Спустя 50 лет стратегическое партнерство между двумя странами развивается все более содержательно и эффективно. Многие направления сотрудничества, упомянутые в Программе действий на период 2020-2023 гг., стали столпами или яркими пятнами в отношениях двух стран, такие как безопасность-оборона, экономика-торговля, наука-технологии, образование и обучение, межличные контакты…
Двусторонний товарооборот в 2022 году достиг почти 15,7 млрд долларов США, что почти на 27% больше, чем в 2021 году, что делает Австралию седьмым по величине торговым партнером Вьетнама, а Вьетнам - 10-м крупнейшим торговым партнером Австралии.
На основе подписанной Стратегии расширения экономического сотрудничества между Вьетнамом и Австралией (EEES) обе стороны прилагают усилия для расширения двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества с помощью эффективных мер, поощряют и создают благоприятные условия для предприятий двух стран.
Обе стороны продолжают поддерживать доверие и укреплять дружбу, взаимопонимание и взаимное уважение посредством расширения обмена делегациями и контактов на высоком уровне не только на центральном уровне, но и на местном уровне, способствовать дружескому обмену между разными кругами в обществе. В частности, в Австралии живет, работает и учится более 300 000 вьетнамцев.
Визит премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе во Вьетнам — это не только возможность для двух стран оглянуться на достижения сотрудничества за последние 50 лет и стремиться к дальнейшему 50-летнему развитию, но и обсудить возможность вывести отношения двух стран на новый уровень.