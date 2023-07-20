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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на церемонии встречи премьер-министра Малайзии

В ходе этого визита, кроме переговоров с премьер-министром Фам Минь Тьинем, Анвар Ибрагим проведет встречи с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, президентом государства Во Ван Тхыонгом и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принимают ряды почетного караула Вьетнамской народной армии. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 20 июля в Президентском дворце премьер-министр Фам Минь Тьинь провел торжественную церемонию встречи премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и супруги, которые прибыли во Вьетнам с двухдневным официальным визитом.

Это первый официальный визит премьер-министра Анвара Ибрагима во Вьетнам с момента вступления в должность в декабре 2022 года.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь с супругой встретил премьер-министра Малайзии и супругу у двери автомобиля. Почетным гостям преподнесли цветы дети Ханоя.

Прозвучали государственные гимны Вьетнама и Малайзии. Два лидера вместе приветствовали национальные флаги двух стран. Премьер-министр Фам Минь Тьинь пригласил премьер-министра Анвара Ибрагима принять ряды почетного караула Вьетнамской народной армии. Два премьер-министра представили друг друга членам делегаций.

Затем два премьер-министра отправились в здание правительства, посетили фотовыставку о стране, людях и отношениях между Вьетнамом и Малайзией, организованную ВИА в сотрудничестве с Канцелярией правительства и ушли на переговоры.

В 2023 году Вьетнам и Малайзия отмечают 50-летие установления дипломатических отношений, 8-летие стратегического партнерства. Две страны активно реализуют Программу действий по реализации Стратегического партнерства на период 2021-2025 гг. Стороны регулярно обменивались делегациями и имели контакты на высоком уровне, заинтересованы и поддерживают механизмы сотрудничества. Обе страны разделяют одинаковый интерес и общую позицию по многим региональным и международным вопросам, включая проблему Восточного моря.

На основе прочных политических отношений развивается торговое и инвестиционное сотрудничество. Малайзия в настоящее время является 2-м по величине торговым партнером Вьетнама в АСЕАН и 9-м в мире, является третьим по величине экспортным рынком Вьетнама в АСЕАН. Вьетнам является третьим по величине торговым партнером Малайзии в АСЕАН.

Двусторонний товарооборот в 2022 году достиг 14,68 млрд долларов США, что на 17,4% больше, чем в 2021 году. Малайзия является вторым по величина инвестором в АСЕАН во Вьетнам, четвертым среди 140 государств и территорий – инвесторов во Вьетнам, реализуя 702 проектоа на общую сумму уставного капитала 13 миллиардов долларов США.

Сотрудничество в сфере труда, туризма и образования является ярким пятном в двусторонних отношениях. 12.000 вьетнамцев легально работают в Малайзии, 1.000 учатся в малайзийских вузах. Малайзия входит в группу 10 крупнейших отправляющих рынков вьетнамского туризма.

На встрече между премьер-министром Фам Минь Тьинем и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом по случаю совместного участия в 42-м саммите АСЕАН в Индонезии в мае обе стороны подтвердили свою решимость способствовать росту торговли, используя эффективность сотрудничества. Премьер-министр Анвар Ибрагим подтвердил, что Вьетнам является важным партнером Малайзии в регионе. Обе стороны согласились рассмотреть возможность создания горячей линии для облегчения решения вопросов, возникающих на море.

В ходе этого визита, кроме переговоров с премьер-министром Фам Минь Тьинем, Анвар Ибрагим проведет встречи с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, президентом государства Во Ван Тхыонгом и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ для обсуждения и оценки развития двусторонних отношений, а также предложения конкретных мер по продвижению стратегического партнерства между двумя странами.

ВИА/ИЖВ

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