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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на тематическом заседании правительства по законотворчеству в апреле
Выступая со вступительной речью заседания, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что теперь, когда закончился первый квартал 2023 года и необходимо еще проделать большую работу, но приоритетом номер один по-прежнему остается реализация 3 стратегических прорывов, включая прорыв в институциональном строительстве и совершенствовании.
Тематическое заседание правительства по законотворчеству проходит ежемесячно, а реальность по-прежнему развивается стремительно и непредсказуемо. Следовательно, правительство должно придерживаться реальности, уважать реальность, исходить из реальности, использовать реальность как меру для создания законов.
За прошедшее время министерства и ведомства активно рассматривали нормативно-правовые документы, выявляли проблемы и на их основе корректировали, дорабатывали и совершенствовали закон для открытия процесса развития. НС активно сопровождает правительство в устранении трудностей и препятствий в выполнении политических задач, особенно связанных с людьми и предприятиями, в духе обеспечения законных прав и интересов людей и бизнеса.
Ожидается, что на следующей 5-й сессии НС правительство внесет в НС на рассмотрение и утверждение 18 законопроектов и постановлений. Это большой объем работы, поэтому необходимо сосредоточиться на подготовке, решительной реализации, как для обеспечения графика и качества, так и в соответствии с юридическим процессом разработки.