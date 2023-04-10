Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на тематическом заседании правительства по законотворчеству в апреле

В первой половине дня 10 апреля в здании правительства открылось тематическое заседание правительства по апрельскому законодательству
  Обзор замедания. Фото: ВИА  
В первой половине дня 10 апреля в здании правительства открылось тематическое заседание правительства по апрельскому законодательству, чтобы рассмотреть и дать мнения по сбору мнений населения и доработке проекта Закона о земле (c поправками), представленного в Национальное собрание (НС); сбор мнений Постоянного комитета НС по проекту Закона о жилье (с изменениями). На заседании председательствует премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Выступая со вступительной речью заседания, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что теперь, когда закончился первый квартал 2023 года и необходимо еще проделать большую работу, но приоритетом номер один по-прежнему остается реализация 3 стратегических прорывов, включая прорыв в институциональном строительстве и совершенствовании.

Тематическое заседание правительства по законотворчеству проходит ежемесячно, а реальность по-прежнему развивается стремительно и непредсказуемо. Следовательно, правительство должно придерживаться реальности, уважать реальность, исходить из реальности, использовать реальность как меру для создания законов.

За прошедшее время министерства и ведомства активно рассматривали нормативно-правовые документы, выявляли проблемы и на их основе корректировали, дорабатывали и совершенствовали закон для открытия процесса развития. НС активно сопровождает правительство в устранении трудностей и препятствий в выполнении политических задач, особенно связанных с людьми и предприятиями, в духе обеспечения законных прав и интересов людей и бизнеса.

Ожидается, что на следующей 5-й сессии НС правительство внесет в НС на рассмотрение и утверждение 18 законопроектов и постановлений. Это большой объем работы, поэтому необходимо сосредоточиться на подготовке, решительной реализации, как для обеспечения графика и качества, так и в соответствии с юридическим процессом разработки.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top