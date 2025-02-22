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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на совещании с населенными пунктами по вопросам содействия экономическому росту
Целевой показатель роста имеет огромное значение, поскольку от него зависят масштабы экономики, ВВП на душу населения и другие ключевые цели. Поэтому важно обеспечить высокий и устойчивый рост, чтобы реализовать стремление построить в новую эпоху процветающую, цивилизованную и богатую страну, где люди будут наслаждаться растущим процветанием, благополучием и счастьем.
Делясь международным опытом, глава правительства отметил, что с 1990 года только 34 страны успешно вырвались из ловушки среднего дохода и стали странами с высоким уровнем дохода, а 108 странам еще предстоит совершить этот переход.
В целом, экономики, достигшие статуса стран с высоким уровнем дохода, поддерживают ежегодные темпы роста на уровне около 10% в течение примерно 30 лет.Что касается Вьетнама, то с 1986 года его средний темп роста составляет 6,4% в год. Поэтому в ближайшие два десятилетия стране необходимо ускориться и совершить более мощный прорыв, чтобы достичь стратегической цели - стать развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.
Подчеркнув, что это особенно важная задача для всей политической системы, всех секторов, населенных пунктов, деловых кругов и населения страны, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что страна должна стремиться к быстрому, но устойчивому развитию, поддерживать высокий и непрерывный рост, поддерживать макроэкономическую стабильность, контролировать инфляцию, обеспечивать основные балансы, гарантировать социальное благополучие, а также устойчивую, зеленую, чистую и красивую окружающую среду.
Он попросил участников предложить меры по обновлению традиционных факторов роста, таких как инвестиции, экспорт и потребление, а также по продвижению новых, таких как «зеленая» экономика, цифровая экономика, циркулярная экономика, экономика совместного использования, креативная экономика, экономика знаний, искусственный интеллект (ИИ) и полупроводниковая промышленность. Среди них государственные инвестиции остаются важнейшим фактором роста, служащим стартовым капиталом для привлечения частных инвестиций, ведущим социальным инвестиционным капиталом и движущей силой общего экономического роста, добавил он.