Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на пятом заседании Национального комитета по цифровой трансформации

Утром 25 февраля премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Национального комитета по цифровой трансформации, провел 5-е заседание Национального комитета по цифровой трансформации и Рабочей группы по реализации проекта 06 правительства.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на мероприятии. Фото: ВИА  
Утром 25 февраля премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Национального комитета по цифровой трансформации, провел 5-е заседание Национального комитета по цифровой трансформации и Рабочей группы по реализации проекта 06 правительства.

Выступая на заседании премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что цифровая трансформация является ключевой задачей, которую необходимо проводить регулярно и непрерывно на всех уровнях, в секторах и местностях, при активном участии всего населения, но целенаправленно и приоритетно, чтобы избежать дублирования и расточительности.

Цифровое правительство является ключевой движущей силой для построения цифровой экономики, цифрового гражданства и цифрового общества, способствуя успешной реализации Резолюции, принятой 13-м всевьетнамском съездом партии. По его словам, в центре внимания должны быть люди и предприятия, которые также должны быть движущей силой для предоставления более качественных услуг.

Что касается будущих ключевых задач, премьер-министр попросил Национальный комитет по цифровой трансформации и соответствующие руководящие комитеты министерств, ведомств и населенных пунктов оперативно выстроить собственные планы на этот год, ориентируясь на тему Национального года цифровых данных, с четкими дорожными картами, целями. и ответственности участников.

По его словам, необходимо запустить 53 ключевых государственных услуги в соответствии с Проектом 06 и Решением 422/QD-TTg премьер-министра, соединить онлайн-услуги с Национальным порталом государственных услуг, чтобы сэкономить время и деньги, уменьшить коррупцию и негативные явления.

Премьер-министр Тьинь подчеркнул, что граждане не обязаны предоставлять сертификаты о статусе проживания при выполнении административных процедур.

Конкретные задачи были также возложены на Министерство общественной безопасности, Министерство информации и коммуникации, Министерство юстиции, Государственный банк Вьетнама, Министерство труда, инвалидов войны и социального обеспечения и Министерство природных ресурсов и окружающей среды.

В настоящее время все предприятия имеют электронные счета, а выручка от электронной торговли составляет 7,5% от общей розничной стоимости. До 75% домохозяйств имеют широкополосный доступ к интернету, 30,07% малых и средних предприятий используют цифровые платформы, а 85% населения используют смартфоны.

По состоянию на 19 февраля на Национальном портале госуслуг находится в обработке более 177 млн файлов, из них более 8 млн в цифровом формате.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Руководители правительства просят принять меры для решения проблемы нехватки лекарств и медицинского оборудования

Руководители правительства просят принять меры для решения проблемы нехватки лекарств и медицинского оборудования

Вице-премьер Чан Хонг Ха провел рабочее совещание с руководителями Минздрава, Минфина, министерство планирования и инвестиций, и центральные больницы 25 февраля
ПОДРОБНЕЕ

Top