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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на пятом заседании Национального комитета по цифровой трансформации
Выступая на заседании премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что цифровая трансформация является ключевой задачей, которую необходимо проводить регулярно и непрерывно на всех уровнях, в секторах и местностях, при активном участии всего населения, но целенаправленно и приоритетно, чтобы избежать дублирования и расточительности.
Цифровое правительство является ключевой движущей силой для построения цифровой экономики, цифрового гражданства и цифрового общества, способствуя успешной реализации Резолюции, принятой 13-м всевьетнамском съездом партии. По его словам, в центре внимания должны быть люди и предприятия, которые также должны быть движущей силой для предоставления более качественных услуг.
Что касается будущих ключевых задач, премьер-министр попросил Национальный комитет по цифровой трансформации и соответствующие руководящие комитеты министерств, ведомств и населенных пунктов оперативно выстроить собственные планы на этот год, ориентируясь на тему Национального года цифровых данных, с четкими дорожными картами, целями. и ответственности участников.
По его словам, необходимо запустить 53 ключевых государственных услуги в соответствии с Проектом 06 и Решением 422/QD-TTg премьер-министра, соединить онлайн-услуги с Национальным порталом государственных услуг, чтобы сэкономить время и деньги, уменьшить коррупцию и негативные явления.
Премьер-министр Тьинь подчеркнул, что граждане не обязаны предоставлять сертификаты о статусе проживания при выполнении административных процедур.
Конкретные задачи были также возложены на Министерство общественной безопасности, Министерство информации и коммуникации, Министерство юстиции, Государственный банк Вьетнама, Министерство труда, инвалидов войны и социального обеспечения и Министерство природных ресурсов и окружающей среды.
В настоящее время все предприятия имеют электронные счета, а выручка от электронной торговли составляет 7,5% от общей розничной стоимости. До 75% домохозяйств имеют широкополосный доступ к интернету, 30,07% малых и средних предприятий используют цифровые платформы, а 85% населения используют смартфоны.
По состоянию на 19 февраля на Национальном портале госуслуг находится в обработке более 177 млн файлов, из них более 8 млн в цифровом формате.